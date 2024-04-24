اختتام منافسات الجولة الثالثة من الدوري النسوي تحت 15 عاما

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اختتمت الثلاثاء منافسات الجولة الثالثة من الدوري النسوي تحت 15 عاما لموسم 2024 على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب.وشهدت الجولة الثالثة من بطولة دوري النخبة تفوق عمان FC على الاستقلال 11-0، وتغلب الاتحاد على الأهلي 6-0.ويتصدر عمان FC ترتيب الفرق برصيد 7 نقاط، يليه الاتحاد 6، ثم الأهلي 3، الأرثوذكسي 1، والاستقلال دون نقاط.وتنطلق منافسات الجولة الرابعة، عند السادسة مساء الخميس 25 الجاري، حيث يلتقي الاتحاد مع عمان FC، فيما يواجه الاستقلال نظيره الأرثوذكسي، على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب.فيي المقابل، شهدت الجولة الثالثة من منافسات أندية الدرجات، فوز عين الرياضي على الراية 3-1، فيما تغلب الحسين على البتراء 8-2، وتفوق نشامى المستقبل على النصر 1-0، والمدرسة الإنجليزية الحديثة على اللاتين 12-0.وتصدرت المدرسة الإنجليزية الحديثة ترتيب الفرق برصيد 9 نقاط، يليه نشامى المستقبل والنصر واللاتين 6، ثم الحسين وعين الرياضي والراية 3، والبتراء واتحاد الرصيفة دون نقاط.وتنطلق منافسات الجولة الرابعة، مساء الجمعة 26 الجاري، حيث يلتقي النصر مع الحسين، والراية مع اتحاد الرصيفة عند الرابعة عصراً، فيما يواجه المدرسة الإنجليزية الحديثة نظيره نشامى المستقبل، والبتراء أمام عين الرياضي عند السابعة مساء، على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب.