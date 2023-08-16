اختتام منافسات الجولة الثانية من الدوري النسوي تحت 16 عاما

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اختتمت الثلاثاء، منافسات الجولة الثانية من الدوري النسوي تحت 16 عاما ، على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب.وشهدت الجولة الثانية من بطولة دوري النخبة تفوق الاتحاد على الاستقلال 4-1، وتعادل عمان FC مع الأرثوذكسي 1-1.ويتصدر الاتحاد ترتيب الفرق برصيد 6 نقاط، متقدماً عن الاستقلال 3، ثم عمان FC والأرثوذكسي 1، والراية دون نقاط.وتنطلق منافسات الجولة الثالثة، عند السادسة مساء الإثنين 21 الجاري، ويلتقي الاتحاد مع عمان FC، فيما يواجه الأرثوذكسي نظيره الراية، على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب.وتقام منافسات البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين ذهاباً وإياباً، ويتوج الفريق صاحب أعلى رصيد من النقاط بطلا للدوري النسوي – النخبة تحت 16 عاما ، فيما يهبط آخر فريق على سلم الترتيب إلى مصاف أندية الدرجات للموسم القادم.في المقابل، شهدت الجولة الثانية من منافسات أندية الدرجات، تفوق عجلون على البتراء 7-0، وتغلب النصر على نشامى الأردن بذات النتيجة، فيما فاز نشامى المستقبل على سهل حوران 6-1.وتشارك نشامى المستقبل والنصر صدارة ترتيب الفرق برصيد 6 نقاط، ويليهما عجلون والأهلي 3، ثم نشامى الأردن وسهل حوران والبتراء دون نقاط.وتنطلق منافسات الجولة الثالثة، مساء الأحد 20 الجاري، ويلتقي البتراء مع نشامى الأردن، وعجلون مع نشامى المستقبل عند الخامسة عصراً، فيما يواجه الأهلي نظيره النصر عند السابعة والنصف مساء، على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب.وتقام مواجهات البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، حيث يتوج الفريق صاحب أعلى رصيد من النقاط بطلاً لدوري الدرجات، ويصعد مباشرة إلى مصاف أندية النخبة للموسم القادم.