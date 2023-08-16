الأربعاء 16 آب 2023
النسخة المطبوعة

اختتام منافسات الجولة الثانية من الدوري النسوي تحت 16 عاما

الدوري النسوي تحت 16
لاعبتان تتنافسان على الكرة في الدوري النسوي تحت 16 عاما
عمان - الغد- اختتمت الثلاثاء، منافسات الجولة الثانية من الدوري النسوي تحت 16 عاما ، على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب.
وشهدت الجولة الثانية من بطولة دوري النخبة تفوق الاتحاد على الاستقلال 4-1، وتعادل عمان FC مع الأرثوذكسي 1-1.اضافة اعلان
ويتصدر الاتحاد ترتيب الفرق برصيد 6 نقاط، متقدماً عن  الاستقلال 3، ثم عمان FC والأرثوذكسي 1، والراية دون نقاط.
وتنطلق منافسات الجولة الثالثة، عند السادسة مساء الإثنين 21 الجاري، ويلتقي الاتحاد مع عمان FC، فيما يواجه الأرثوذكسي نظيره الراية، على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب.
وتقام منافسات البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين ذهاباً وإياباً، ويتوج الفريق صاحب أعلى رصيد من النقاط بطلا للدوري النسوي – النخبة تحت 16 عاما ، فيما يهبط آخر فريق على سلم الترتيب إلى مصاف أندية الدرجات للموسم القادم.
في المقابل، شهدت الجولة الثانية من منافسات أندية الدرجات، تفوق عجلون على البتراء 7-0، وتغلب النصر على نشامى الأردن بذات النتيجة، فيما فاز نشامى المستقبل على سهل حوران 6-1.
وتشارك نشامى المستقبل والنصر صدارة ترتيب الفرق برصيد 6 نقاط، ويليهما عجلون والأهلي 3، ثم نشامى الأردن وسهل حوران والبتراء دون نقاط.
وتنطلق منافسات الجولة الثالثة، مساء الأحد 20 الجاري، ويلتقي البتراء مع نشامى الأردن، وعجلون مع نشامى المستقبل عند الخامسة عصراً، فيما يواجه الأهلي نظيره النصر عند السابعة والنصف مساء، على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب.
وتقام مواجهات البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، حيث يتوج الفريق صاحب أعلى رصيد من النقاط بطلاً لدوري الدرجات، ويصعد مباشرة إلى مصاف أندية النخبة للموسم القادم.
فرحة لاعبات المنتخب الوطني بالفوز على كازاخستان والتأهل للدور قبل النهائي - (من المصدر)

منتخب السلة للسيدات يتجاوز كازاخستان ويبلغ نصف نهائي آسيا منذ20 ساعة

فرقة شابات السلط للفلكلور الشعبي تقدم عرضا فنيا في حفل الافتتاح - (من المصدر)

مكتسبات فنية وسياحية واقتصادية من استضافة الأردن لبطولة العالم للمصارعة منذ20 ساعة

بدران الشقران

"ديربي الشمال" .. بالانتظار منذ20 ساعة

المدير الفني للمنتخب الوطني للناشئين ماركو فيليبوفيتش يتحدث لعدد من اللاعبين خلال الاستراحة - (من المصدر)

"سلة الناشئين" تعسكر في صربيا تأهبا للمشاركة في البطولة الآسيوية منذ20 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2023-08-16 at 5.20.24 PM

العواملة يهدي الأمير فيصل بن الحسين درع بطولة آسيا للمصارعة

منذ1 ساعة
الدوري

الأهلي في ضيافة سحاب بدوري المحترفين

منذ4 ساعة
عبد شيكاخوا

65 سائقا من الأردن وفلسطين في الجولة الثالثة من بطولة الأردن لسباقات السرعة

منذ5 ساعة
مهاجم الوحدات محمد عبد المطلب يحاول المرور من مدافع الفيصلي مهند خير الله في مباراة الذهاب - (تصوير: أمجد الطويل)

تحديد موعد مباراتي الوحدات أمام مغير السرحان والفيصلي

منذ7 ساعة
نادي سحاب

سحاب يؤكد تمسكه بالجهاز الفني بقيادة أبو طعيمة

منذ7 ساعة
فريق الوحدات -(أرشيفية)

الوحدات يخسر في دبي وينتقل إلى كأس الاتحاد الآسيوي

منذ20 ساعة
افكار و مواقف

قمة العلمين وخطورة اليمين الإسرائيلي على المنطقة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هل نحن أغنياء أم فقراء؟

ماهر أبو طير |اليوم

من هي الجهة المسؤولة عن ملف البطالة؟

موسى الساكت |اليوم

رسالة إلى من يهمه الأمر.. المسجد الحسيني

زيدون الحديد |اليوم

نظام الدوائر الانتخابية.. هل عدنا إلى "الحشوات"؟

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
مواطن سوداني يحمل علم بلده على كتفيه أمام دخان حرائق الحرب - (أرشيف)

الحرب في السودان: تحديات الوساطة ودور الولايات المتحدة

ترجمات | منذ22 ساعة
‏دمى عليها صور الزعماء، الصيني والروسي والأميركي، في واجهة متجر لبيع الهدايا في موسكو - (أرشيفية)

أوكرانيا والنظام العالمي‏

ترجمات | منذ22 ساعة
1692008694163791500

‏النيجر ترفض النظام القائم على القواعد‏

ترجمات |14 آب 2023
مقاتلة روسية تحلق قرب مسيّرة أميركية في الاجواء السورية في 23 تموز (يوليو) - (أرشيفية)

ردع التصعيد الأفقي الروسي في سورية

ترجمات |13 آب 2023
الملكة ماري من مودينا مع الأمير جيمس ستيوارت، بريشة بينيديتو جيناري الثاني، 1690 – (المصدر)

‏كيف غيرت نظريات المؤامرة مجرى التاريخ؟‏

ترجمات |13 آب 2023
مؤيدون لفلسطين يطالبون بإنهاء الفصل العنصري لإسرائيل - (أرشيفية)

"ديمقراطية" الأبارتايد

ترجمات |12 آب 2023
 