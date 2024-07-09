اختتام منافسات الجولة الرابعة من الدوري النسوي تحت 13 عاما

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عمان - الغد- اختتمت اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الرابعة من الدوري النسوي تحت 13 عاما لموسم 2024، على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب.وشهدت الجولة تفوق الأهلي على الاستقلال 11-0، وتعادل الاتحاد مع نشامى المستقبل 2-2، تغلب المدرسة الانجليزية الحديثة على الأرثوذكسي 5-0، وفوز عمان FC على البتراء 12-0، وتغلب الحسين على اللاتين 1-0،فيما تم تخسير النصر أمام اتحاد رصيفة 3-0 بسبب النقص العددي.وتصدر عمان FC ترتيب الفرق برصيد 12 وبفارق الأهداف عن الحسين، يليهما الاتحاد ونشامى المستقبل والأرثوذكسي 7، ثم الأهلي والمدرسة الإنجليزية الحديثة واللاتين 6، البتراء 4، اتحاد رصيفة 3، الاستقلال والنصر (دون نقاط).وتنطلق منافسات الجولة الخامسة، صباح الجمعة على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب، ويلتقي الأهلي واتحاد رصيفة، عمان FC مع الأرثوذكسي، المدرسة الإنجليزية الحديثة مع اللاتين، الاتحاد مع الاستقلال، النصر مع البتراء، ونشامى المستقبل مع الحسين عند التاسعة صباحاً.وتقام مباريات البطولة وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن يتوج باللقب الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط في ترتيب الفرق النهائي.