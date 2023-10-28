السبت 28 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

اختتام منافسات الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى للسيدات

كرة قدم
اختتام منافسات الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى للسيدات
عمان - الغد- اختتمت الجمعة منافسات الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى للسيدات لموسم 2023/2024، على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب.
وشهدت منافسات الجولة، تفوق دوقرة على شباب بشرى 6-0، فيما فاز العروبة على عجلون 11-1، وتغلب الأهلي على البتراء 5-1، وانتصر الراية على شفا بدران 3-2.اضافة اعلان
وحافظ الحسين على صدارة ترتيب الفرق برصيد 6 نقاط وبفارق المواجهات عن العروبة والأهلي والراية، يليهم شباب بشرى 4، ثم دوقرة وشفا بدران 3، البتراء 1، وأخيراً وعجلون دون نقاط.
وتنطلق منافسات الجولة الخامسة، الاثنين حيث يلتقي الأهلي مع الراية، وعجلون مع البتراء عند السادسة مساء على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب، فيما يواجه شباب بشرى نظيره العروبة، والحسين فريق دوقرة الثلاثاء في ذات التوقيت وعلى نفس الملعب.
وحسب نظام البطولة، تقام المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، حيث يتوج باللقب الفريق صاحب أعلى رصيد من النقاط، على أن يصعد مباشرة إلى مصاف أندية المحترفات للموسم المقبل.

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