اختتام منافسات بطولة المملكة للكراتيه

اضافة اعلان

نظم اتحاد الكراتيه الجمعة، بطولة المملكة في صالة الأمير راشد بمدينة الحسين للشباب، لفئات الأشبال والناشئين والشباب والكبار وللجنسين وضمن تخصصي الكاتا والقتال، بمشاركة 240 لاعب ولاعبة من 14 مركز وناد.