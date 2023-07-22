السبت 22 تموز 2023
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
الرياضة
رياضة محلية
السبت 22 تموز 2023
2:38 م
اختتام منافسات بطولة المملكة للكراتيه
جانب من منافسات البطولة
عمان - الغد -
نظم اتحاد الكراتيه الجمعة، بطولة المملكة في صالة الأمير راشد بمدينة الحسين للشباب، لفئات الأشبال والناشئين والشباب والكبار وللجنسين وضمن تخصصي الكاتا والقتال، بمشاركة 240 لاعب ولاعبة من 14 مركز وناد.
اضافة اعلان
"دولي المصارعة" يبحث مع الأردن استضافة بطولة العالم تحت 20 عاما
19 تموز 2023
فريق الكيكيوان العالمي يقدم عروضا شيقة في بطولة السفير الكوري
19 تموز 2023
برونزية لحدادين في بطولة العالم للجوجيتسو
19 تموز 2023
"الكراتيه" يبدأ رحلة البحث عن إنجاز جديد في بطولة آسيا
19 تموز 2023
Copy
اقرأ أيضا
المنتخب الوطني للتنس يشارك في كأس ديفيز
منذ3 ساعة
اختتام سباق الدراجات "فردي ضد الساعة"
منذ3 ساعة
ذهبية وبرونزيتين للأردن في بطولة آسيا
منذ4 ساعة
ذهبية وفضية للأردن في الكراتيه ببطولة آسيا
21 تموز 2023
ختام بطولة المصارعة الآسيوية للشباب والناشئين
20 تموز 2023
منتخب السلة يخسر وديا أمام ليتوانيا تأهبا لكأس العالم
20 تموز 2023
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
دراسة تكشف جزيئا يزيد فعالية اللقاحات ضد الفيروسات
صحة وأسرة
|
منذ1 ساعة
وثيقه هاشمية
عربي
|
منذ1 ساعة
وفد أردني يطلع على التجربة المغربية في مجال الهيدروجين الأخضر
الاقتصاد المحلي
|
منذ2 ساعة
المسرح الشمالي لـ"جرش" يحتضن مشاركات لـ 7 دول عربية
فنون
|
منذ2 ساعة
لعشاق ميسي.. تعرّف أين يمكن مشاهدة مبارياته مع إنتر ميامي؟
رياضة عربية وعالمية
|
منذ2 ساعة
كم يكسب المشاهير من "إنستغرام".. ومن الأعلى دخلا في العالم؟
منوعات
|
منذ2 ساعة
فتح باب التجنيد في الأمن العام (رابط)
الغد الأردني
|
19 حزيران 2023
إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة
آخر الأخبار
|
13 حزيران 2023
عطلة رسمية يوم الأربعاء بمناسبة رأس السنة الهجرية
أخبار محلية
|
13 تموز 2023
التربية تقلص العطلة الصيفية لطلبة المدارس
أخبار محلية
|
15 حزيران 2023
أسماك بطول متر في سيل جرش.. من أين جاءت وهل تصلح للأكل؟
آخر الأخبار
|
07 حزيران 2023
قدمت امتحان الرياضيات وفارقت الحياة.. طالبة توجيهي ترحل وسط صدمة وحزن
الغد الأردني
|
13 تموز 2023
افكار و مواقف
هل خسرت روسيا حرب أوكرانيا؟
د. محمد حسين المومني
|
اليوم
شابان عربيان يحلمان
إبراهيم جابر إبراهيم
|
اليوم
قوات دولية لمكافحة التغير المناخي
خالد دلال
|
اليوم
ترجمات
سياسة التعطيش الإسرائيلية في الضفة الغربية
ترجمات
|
منذ19 ساعة
جنين ليست سوى البداية: هل دفن الفلسطينيون أخيرا أشباح الماضي؟
ترجمات
|
19 تموز 2023
لماذا لن تختفي "فاغنر" في أي وقت قريب
ترجمات
|
19 تموز 2023
مصاعب حقيقية أمام الحكومة التركية الجديدة
ترجمات
|
18 تموز 2023
أزمة الضواحي والمهاجرين في السينما الفرنسية
ترجمات
|
17 تموز 2023
إعادة تقييم لحكومة نتنياهو بدأت في الولايات المتحدة الآن
ترجمات
|
17 تموز 2023