السبت 22 تموز 2023
النسخة المطبوعة

اختتام منافسات بطولة المملكة للكراتيه

جانب من منافسات البطولة
جانب من منافسات البطولة
عمان - الغد - نظم اتحاد الكراتيه الجمعة، بطولة المملكة في صالة الأمير راشد بمدينة الحسين للشباب، لفئات الأشبال والناشئين والشباب والكبار وللجنسين وضمن تخصصي الكاتا والقتال، بمشاركة 240 لاعب ولاعبة من 14 مركز وناد.اضافة اعلان
رئيس اتحاد المصارعة م.محمد العواملة خلال كلمته في افتتاح بطولة آسيا - (تصوير: أمجد الطويل)

"دولي المصارعة" يبحث مع الأردن استضافة بطولة العالم تحت 20 عاما 19 تموز 2023

بوستر سفارة كوريا الجنوبية لفريق الكيكيوان العالمي الشهير للتايكواندو .-(من المصدر)

فريق الكيكيوان العالمي يقدم عروضا شيقة في بطولة السفير الكوري 19 تموز 2023

لاعب المنتخب الوطني للجوجيتسو فواز حدادين -( من المصدر)

برونزية لحدادين في بطولة العالم للجوجيتسو 19 تموز 2023

رئيس اتحاد الكراتيه مازن قطب يتوسط عددا من لاعبي المنتخب الوطني .-(من المصدر)

"الكراتيه" يبدأ رحلة البحث عن إنجاز جديد في بطولة آسيا 19 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
المنتخب الوطني للتنس

المنتخب الوطني للتنس يشارك في كأس ديفيز

منذ3 ساعة
اختتام سباق الدراجات "فردي ضد الساعة"

اختتام سباق الدراجات "فردي ضد الساعة"

منذ3 ساعة
الجعفري

ذهبية وبرونزيتين للأردن في بطولة آسيا

منذ4 ساعة
مصاطفة

ذهبية وفضية للأردن في الكراتيه ببطولة آسيا

21 تموز 2023
ختام بطولة المصارعة الآسيوية للشباب والناشئين

ختام بطولة المصارعة الآسيوية للشباب والناشئين

20 تموز 2023
منتخب السلة يخسر وديا أمام ليتوانيا

منتخب السلة يخسر وديا أمام ليتوانيا تأهبا لكأس العالم

20 تموز 2023
افكار و مواقف

هل خسرت روسيا حرب أوكرانيا؟

د. محمد حسين المومني |اليوم

شابان عربيان يحلمان

إبراهيم جابر إبراهيم |اليوم

قوات دولية لمكافحة التغير المناخي

خالد دلال |اليوم
ترجمات
1689856154246610200

سياسة التعطيش الإسرائيلية في الضفة الغربية

ترجمات | منذ19 ساعة
‏مقاومون فلسطينيون يتصدون لقوات الاحتلال في جنين، 19 حزيران (يونيو) 2003 - (أرشيفية)

‏جنين ليست سوى البداية: هل دفن الفلسطينيون أخيرا أشباح الماضي؟‏

ترجمات |19 تموز 2023
فاغنر

‏لماذا لن تختفي "فاغنر" في أي وقت قريب‏

ترجمات |19 تموز 2023
‏متسوقون يتجولون في البازار الكبير في اسطنبول، تركيا - (أرشيفية)

مصاعب حقيقية أمام الحكومة التركية الجديدة

ترجمات |18 تموز 2023
Untitled-1

أزمة الضواحي والمهاجرين في السينما الفرنسية

ترجمات |17 تموز 2023
33

إعادة تقييم لحكومة نتنياهو بدأت في الولايات المتحدة الآن

ترجمات |17 تموز 2023
 