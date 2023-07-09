اختتام منافسات بطولة كأس الأردن للقوس والسهم

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أختتمت منافسات بطولة كأس الأردن للقوس والسهم – المرحلة الثانية، والتي أقيمت على ملعب نادي مدينة الحسين للشباب.وأسفرت نتائج فئة القوس الأولمبي ناشئين وناشئات (فئة مختلطة) عن فوز اللاعب محمد راشد الحافظ بالمركز الأول و الميدالية الذهبية، في حين حصلت اللاعبة نور بشماف على الميدالية الفضية، وحصلت اللاعبة نور قورشة على الميدالية البرونزية.و في فئة القوس البدائي ناشئين وناشئات (فئة مختلطة) فاز اللاعب أحمد رمضان بالميدالية الذهبية وفاز اللاعب عز الدين دحبور بالميدالية الفضية، في حين فازت اللاعبة تارا سلطي بالميدالية البرونزية.وفي فئة رجال القوس الأولمبي جاء اللاعب صهيب سلامة بالمركز الأول، واللاعب محمد الخطيب في المركز الثاني ، واللاعب رعد شافاقوج بالمركز الثالث.أما فئة سيدات القوس الاولمبي فقد فازت اللاعبة لميس المفتي بالمركز الأول، واللاعبة عليا غوشه بالمركز الثاني ، واللاعبة نور الخطيب بالمركز الثالث.و في فئة القوس البدائي رجال وسيدات (فئة مختلطة)، فاز اللاعب يوسف حمصي بالمركز الأول، واللاعبة تسنيم الشوبكي بالمركز الثاني ، في حين جاء اللاعب ليث ابو كركي في المركز الثالث.كما أسفرت مباريات الفرق المختلطة القوس الأولمبي للاعبين واللاعبات عن فوز الفريق الذي يضم كلاً من نور الخطيب ومحمد شافاقوج بالمركز الأول، وفريق لميس المفتي ومحمد الخطيب بالمركز الثاني ، وجاء في المركز الثالث فريق ملك القيسي وحمزة المعاني .وبطولة كأس الأردن للقوس والسهم عبارة عن ثلاث مراحل، يجمع كل لاعب عدداً من النقاط بعد كل مرحلة، و يتم ترتيب اللاعبين بعد المراحل الثلاثة حيث يتم التنافس في النهائي على كأس الأردن في كل فئة.ومن المقرر إقامة المرحلة الثالثة من كأس الأردن للقوس والسهم خلال الفترة من 7 – 9 أيلول (سبتمبر ) 2023.