السبت 09 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اختيار الأميرة آية بنت فيصل عضوا بالاتحاد الآسيوي لكرة الطائرة

الأميرة آية بنت فيصل ونائبها جهاد قطيشات خلال اجتماع اتحاد غرب آسيا -(من المصدر)
الأميرة آية بنت فيصل ونائبها جهاد قطيشات خلال اجتماع اتحاد غرب آسيا -(من المصدر)
  اختارت الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا في اجتماعها الذي عقد السبت صاحبة السمو الملكي الأميرة آية بنت فيصل، عضواً بمجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة. اضافة اعلان
وجرى اختيار سمو الأميرة آية التي تحمل عضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الأردنية وترأس الاتحاد الأردني للكرة الطائرة، خلال الاجتماع الذي عقد بالعاصمة القطرية الدوحة، 
كما تم اختيار رئيس اتحاد غرب آسيا رئيس الاتحاد القطري علي الكواري، ورئيس الاتحاد العربي رئيس الاتحاد البحريني الشيخ علي بن محمد آل خليفة، ورئيس الاتحاد العُماني إبراهيم المقبالي أعضاءً في مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي.
وخلال اجتماع الجمعية العمومية، الذي ترأسه القطري علي الكواري، تم انتخاب نائب رئيسة الاتحاد الأردني لكرة الطائرة جهاد قطيشات نائبا لرئيس اتحاد غرب آسيا، وعضوا بالمكتب التنفيذي ومجلس الإدارة.
ومنح رئيس اتحاد غرب آسيا سمو الأميرة آية بنت فيصل شهادة شكر وتقدير، نظراً للدور الكبير الذي لعبه الاتحاد الأردني في تطوير لعبة الكرة الطائرة في منطقة غرب آسيا من خلال استضافة البطولات والدورات التدريبية التحكيمية، ومشاركة المنتخبات الوطنية والأندية الأردنية في بطولات ونشاطات غرب آسيا.
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