الإثنين 09 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع ملحوظ لأعداد اللاعبات الأردنيات في الملاعب السعودية

اللاعبة لانا فراس (يمين) خلال مشاركتها بدوري المحترفات الموسم الماضي مع فريق الاتحاد - (من المصدر)
اللاعبة لانا فراس (يمين) خلال مشاركتها بدوري المحترفات الموسم الماضي مع فريق الاتحاد - (من المصدر)
 تشهد الكرة النسوية السعودية تطورا ملحوظا، على مختلف الصعد، ما دفعها للاستعانة بالخبرات الأردنية، التي لديها باع طويل في اللعبة منذ سنوات طويلة.
ومنذ انطلاق النسخة الماضية لدوري السيدات السعودي الممتاز، وجهت الأندية أنظارها نحو اللاعبات والمدربات الأردنيات، أملا بالاستفادة من الإمكانيات التي تتمتع بها، لا سيما بعد حضورها المميز مؤخرا.
وأعلن اتحاد الكرة، أول من أمس، عن مغادرة 3 لاعبات من تدريبات المنتخب الوطني بهدف خوض تجربة احترافية في السعودية، وهن روند كساب، لانا فراس وبانة البيطار، على أن يعدن لاحقا للمشاركة في المباراتين الوديتين بالتوقف الدولي مع هونغ كونغ نهاية الشهر الحالي.
ومن المتوقع أن تنضم المدافعة لانا فراس وحارسة المرمى روند كساب لفريقيهما في الدوري السعودي الممتاز، فيما ستنضم المهاجمة بانة البيطار لأحد فرق دوري الدرجة الأولى.
وأسهمت بطولة الأندية النسوية الأردنية السعودية، التي أقيمت الشهر الماضي في عمان، بوضع بعض اللاعبات المحليات ضمن اهتمامات  أندية سعودية من أجل التفاوض معهن؛ حيث حصلت البيطار على جائزة أفضل لاعبة في البطولة مع فريق عمان اف سي، وبرزت زميلتها كساب بين الخشبات الثلاث مع اف سي وقادته للمشهد الختامي، والحال ينطبق على لانا فراس التي توجت باللقب مع فريق الاتحاد.
وتشرف على تدريب فريق أهلي جدة، المدربة الأردنية منار فريج للموسم الثاني على التوالي، كما تتولى المدربة آلاء أبو قشة قيادة فريق العلا في دوري الدرجة الأولى، علما أنها قادت فريق الرياض الموسم الماضي في "الأولى"، وصعدت معه إلى المحترفات. وانتقلت المدافعة هيا خليل، مؤخرا، لفريق التقدم الذي يشارك في دوري الدرجة الأولى، فيما انضمت المدافعة آية المجالي إلى فريق الأهلي قادمة من فريق الاتحاد، الذي لعبت في صفوفه الموسم الماضي بالدوري السعودي.
وتواصلت مسيرة حارسة المرمى ملك شنك وزميلتها شهناز جبرين مع فريق الاتحاد لموسم آخر، والحال ذاته ينطبق على مي سويلم مع فريق الشباب، والمهاجمة ميساء جبارة مع فريق النصر، ليبلغ عدد اللاعبات المحليات المتواجدات في البطولات السعودية 8 لاعبات، وهو رقم عال وغير مسبوق للاعبات الأردنيات المحترفات في الخارج، مع ذكر اللاعبة سارة أبو صباح التي تلعب مع يونيون برلين الألماني.اضافة اعلان
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