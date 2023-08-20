ازدواجية المشاركة في "الممتاز" و"الأولى".. قرار يثير استغراب أسرة الطائرة المحلية

مهند جويلس

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انتقد عدد من متابعي الكرة الطائرة المحلية، قانونا يسمح بمشاركة اللاعب في بطولة دوري الدرجة الممتازة ودوري الدرجة الأولى خلال موسم واحد، إذ ينتقل اللاعب على سبيل الإعارة من ناد إلى آخر.ويحق لأي فريق من الدرجة الأولى جلب لاعبين محليين من الدرجة الممتازة شريطة أن يكون اللاعب من مواليد العام 2000 فما دون، أي ألا يتجاوز عمر اللاعب 23 عاما، إضافة للاعب أجنبي واحد.واختلفت وجهات النظر بين متابعي اللعبة حول هذا القانون، حيث ترى الغالبية بأن خوض اللاعب بطولتين مع فريقين ودرجتين مختلفتين، أمر قد يحرم لاعبين آخرين من الظهور مع أنديتهم التي تلعب مباريات قليلة في دوري الأولى.وأجرى اتحاد الكرة الطائرة مؤخرا قرعة بطولة دوري الدرجة الأولى، والتي تضم 12 فريقا، حيث تم تقسيم الفرق المشاركة إلى 4 مجموعات، وتضم المجموعة الواحدة 3 فرق، إذ يتأهل متصدر كل مجموعة للمربع الذهبي، والذي يقام على نظام الدوري من مرحلة واحدة، على أن يتأهل الفريقان الحاصلان على أعلى عدد من النقاط لدوري الدرجة الممتازة.وهبط فريقا التعاون ودير علا لمصاف أندية الدرجة الأولى، بعد احتلالهما المركزين السابع والثامن في بطولة الدوري التي انتهت الشهر الماضي بتتويج شباب الحسين بطلا لها، والذي توج بجميع الألقاب المحلية في الموسم المنتهي مؤخرا، بتتويجه بألقاب كأس السوبر، كأس الأردن ودوري الدرجة الممتازة.وضمت المجموعة الأولى كلا من البقعة، الكريمة والطوال، وجاءت فرق وادي موسى، فوعرة ومليح في المجموعة الثانية، وحلت فرق عابل، بيت ايدس وضرار بن الأزور في المجموعة الثالثة، فيما ضمت المجموعة الرابعة فرق شباب مليح (المشوار سابقا)، مرصع والمشارع، علما أن انطلاقة البطولة ستكون في منتصف شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.وأشار المدير الفني السابق لفريق الوحدات ماجد البس، إلى أن القانون لا يخدم اللعبة ومصالحها، والتي تستهدف لاعبين بلغوا سنا جيدا في الكرة الطائرة، حيث إن اللاعب الذي يصل إلى 23 عاما تصبح لديه خبرات كبيرة في اللعبة.وبين البس، في معرض رده على استفسارات "الغد"، أن الهدف من هذا القانون قد يكون ماديا في المقام الأول، بحيث يخدم بعض اللاعبين من الناحية الاقتصادية، إلى جانب تقوية مستوى دوري الدرجة الأولى بجلب لاعبين مميزين من دوري الدرجة الممتازة، حسب وصفه.وأضاف: "لو كانت الفكرة بمنح اللاعبين الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 عاما، لكان القرار موفقا من وجهة نظري، حيث هناك العديد من اللاعبين ممن يتألقون مع منتخب الشباب حاليا ببطولة غرب آسيا في السعودية، لا يجدون فرصة اللعب مع فرق الرجال بالدرجة الممتازة، وهم ممن يستحقون أن تكون لهم الفرصة الكاملة بهذا القانون".وبدوره، قال المدرب الوطني جميل أبو الرب، إن القانون غير موفق من وجه نظره، حيث يقلل من فرصة ظهور لاعبين جدد على الساحة المحلية، متمنيا من فرق الأولى منح الأولوية لأبناء النادي بدلا من الاعتماد على لاعبين من فرق مختلفة.واستغرب أبو الرب من آلية توزيع مباريات الفرق وطريقة تقسيم الجداول، إذ فضل تقسيمها إلى مجموعتين بدلا من 4، بحيث يخوض كل فريق 5 مباريات على الأقل في الموسم، بدلا من تعثره في مباراته الأولى وفقدان الأمل في التأهل، ما يعني عدم مشاركة اللاعب حتى العام التالي.وتابع: "هناك العديد من القرارات التي تصدر عن اتحاد اللعبة لا تصب في مصلحتها، ومنها هذا القانون الذي يحرم لاعبين عدة من تمثيل فرقهم، من خلال منح الفرصة للاعب آخر مكانه قادم من بطولة أقوى، ويتمتع بإمكانيات فنية أعلى".ومن المتوقع أن تستقطب فرق عدة لاعبين تنطبق عليهم الشروط، وهم ممن مثلوا أندية الدرجة الممتازة مؤخرا، ومنهم معد نادي شباب الحسين ياسر مجاهد، والمرشح لتمثيل البقعة في الفترة المقبلة، إلى جانب لاعبين آخرين يتوقع أن تبدأ المفاوضات معهم خلال الأسابيع المقبلة.