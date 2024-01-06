السبت 06 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

استعدادات مكثفة للمشاركة في بطولات الأردن لسباقات السيارات ورالي قطر

رالي قطر 2024
رالي قطر 2024
عمان - يتطلع السائقون والملاحون الأردنيون إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في بطولة الشرق الأوسط للراليات للسائقين والملاحين العام الحالي. 
كما يسعون للمشاركة في السباقات التي تنظمها الأردنية لرياضة السيارات في معظم أنحاء الوطن، للدرفت والدفع الرباعي والراليات المحلية، حيث يكثف السائقون والملاحون الأردنيون استعداداتهم وتجهيز سياراتهم للمشاركة في رالي قطر، الجولة الافتتاحية لبطولة الشرق الأوسط للراليات 2024، الذي يقام بالفترة من 1-3 شباط (فبراير) المقبل.اضافة اعلان
وينتظر أن يشارك في رالي قطر المتسابق شادي شعبان وملاحه سامر عيسى، والمتسابق إيهاب الشرفا وملاحه يوسف جمعة، والمتسابق حسام سالم وملاحته نانسي المجالي، والمتسابق عيسى أبو جاموس وملاحه عماد جمعة، فيما يلعب عطا الحمود دور الملاح للسائق العُماني عبد الله الرواحي، وما يزال باب التسجيل مفتوحا أمام السائقين للمشاركة في الرالي حتى يوم 17 من الشهر المقبل.
ويقام رالي قطر على مدار 3 أيام، ويتضمن 13 مرحلة خاصة بالسرعة و199.95 كم من المراحل التنافسية، في حين تبلغ المسافة الإجمالية للرالي 622.49 كم.
ويستهل المشاركون في الرالي المنافسة يوم الخميس الأول من الشهر المقبل مع مرحلة استعراضية بمسافة 3.27 كم، تقام على حلبة أكاديمية لوسيل للكارتينغ، تحت الأضواء الكاشفة، وستكون هناك سيارتين داخل المسار في الوقت ذاته على أن تنطلقان وتنتهيان في نقطتين متقابلتين من الحلبة. 
وتضم بطولة الشرق الأوسط الى جانب رالي قطر، رالي عُمان الجولة الثانية في الفترة من 15 إلى 17 من الشهر ذاته، ويحتضن الأردن الجولة الثالثة في الفترة من 16 إلى 18 أيار (مايو) المقبل، ولبنان الجولة الرابعة في الفترة من 6 إلى 8 أيلول (سبتمبر) المقبل، وقبرص الجولة الخامسة والختامية من البطولة في الفترة من 4 إلى 6 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
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