الثلاثاء 19 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

استقالات في اتحاد الكراتيه تمهد للجنة مؤقتة

اتحاد الكراتيه
شعار اتحاد الكراتيه
 باتت الطريق ممهدة لتشكيل لجنة مؤقتة في اتحاد الكراتيه، بعد الاستقالات التي شهدها مجلس إدارة الاتحاد في الفترة الأخيرة.
وقدم رئيس اتحاد الكراتيه مازن قطب استقالته من منصبه إلى اللجنة الأولمبية يوم 10 الشهر الحالي، قبل أن تتبعه استقالة 5 من أعضاء مجلس الإدارة وهم: د هم الفاعوري ومنار شعث وزيد الزيتاوي وفاتن عواد وخالد يوسف.اضافة اعلان
ووفق التعليمات فإن استقالة الرئيس و5 من اعضاء الإدارة من أصل 9، يفرض على اللجنة الأولمبية، اعلان حل مجلس الاتحاد، تمهيدا لتشكيل لجنة مؤقتة قادرة على إدارة شؤون الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، لحين اجراء انتخابات جديدة بعد الانتهاء من أولمبياد باريس 2024.
ولم يقدم 3 من أعضاء مجلس ادارة الاتحاد استقالتهم من المجلس وهم إسماعيل البطوش وعامر أبو عفيفة وصالح حماد ، تمسكا بالانجازات التي حققها الاتحاد خلال الفترة الماضية على مختلف الصعد عربيا وأسيويا وعالميا، خاصة فيما يتعلق بانجازات المنتخب الوطني الأول.
ولم يكشف اتحاد الكراتيه، عن الأسباب التي دفعت رئيس الاتحاد و5 من الاعضاء لتقديم استقالاتهم، بانتظار خطوة اللجنة الأولمبية للتعامل مع هذا الحدث.
ورغم الاستقالات، إلا أن الاتحاد يسعى لمواصلة عمله وفق الخطة المرسومة سابقا، حيث شهدت الايام القليلة الماضية، انجاز بطولات محلية وتصفيات منتخبات وطنية، وفحوصات الترقية، بانتظار اعادة تشكيل الاتحاد، بحثا عن مزيد من الانجازات للكراتيه الأردنية.
وكان عام 2020 شهد تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد، بسبب فقدان النصاب نتيجة الاستقالات التي حدثت.
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