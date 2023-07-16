الأحد 16 تموز 2023
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استقبال كبير لـ"طائرة السيدات".. وقطيشات رئيسا للاتحاد العربي

المنتخب الوطني للكرة الطائرة للسيدات لحظة وصوله إلى عمان أمس - (الغد)
المنتخب الوطني للكرة الطائرة للسيدات لحظة وصوله إلى عمان أمس - (الغد)
 حظي وفد المنتخب الوطني للكرة الطائرة للسيدات باستقبال كبير لدى وصول مطار الملكة علياء الدولي أمس، قادما من الجزائر، ومتوجا بالإنجاز الكبير، حيث حصل على الميدالية البرونزية في منافسات الدورة العربية الرياضية.اضافة اعلان
وكان في مقدمة مستقبلي الوفد، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الأردنية رئيس الاتحاد الأردني لكرة الطاولة طارق الزعبي، وعضوا مجلس إدارة الاتحاد الأردني للكرة الطائرة اسماعيل السراحنة وسليمان العساف، وموظفي الاتحاد، وأهالي اللاعبات. 
وكان المنتخب الوطني للسيدات، فاز بالميدالية البرونزية، بعد أن جاء بالمركز الثالث على سلم ترتيب العام، بفضل الفوز المثير الذي حققه على المنتخب الإماراتي بنتيجة 3-2، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وكان قبل ذلك، حقق الفوز على المنتخب القطري بنتيجة 3-0 ضمن لقاءات الدور الأول، في الوقت الذي تمكن فيه المنتخب الجزائري من التتويج بالميدالية الذهبية، وفاز المنتخب التونسي بالميدالية الفضية.
ويذكر أن المنتخب الوطني للكرة الطائرة للسيدات يشرف على تدريباته المدرب الأرجنتيني ماتياس أوليفير ومساعده زياد حبش، وضم في تشكيلته كلا من اللاعبات: رهف أبو ليل، آية شنك، رهف حيمور، رند حيمور، رغد حيمور، تالا الفحماوي، فرح العطعوط، تمارا جابر، نوار القواسمي، مايا التاجي، داليا وادي، ونانسي عياش، ورافق الوفد عضو مجلس إدارة الاتحاد ميسون السمامعة.
كما عاد إلى عمان أمس، وفد المنتخب الوطني للرجال، بعد أن شارك في منافسات الدورة الرياضية العربية، حيث حل بالمركز الرابع، بعد أن خسر أمام المنتخب القطري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
وتضم قائمة المنتخب الوطني بقيادة المدرب الأرجنتيني ماتياس أوليفير ومساعده المدرب الوطني اسماعيل توفيق، كلا من اللاعبين: يعقوب القهوجي، ياسر مجاهد، أحمد العوامله، خالد أبو مشرف، راشد العلوان، محمد جمال، اياد ماضي، محمد القطامي، عبادة فخري، محمود النقيب، مهند جروان، خالد شباب.
ويرافق الوفد عضو مجلس إدارة الاتحاد يونس العبداللات، والإداري سامي المحاسنة.
من ناحية أخرى، قرر الاتحاد العربي للكرة الطائرة تكليف نائب رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات برئاسة الاتحاد العربي في الفترة المقبلة، وذلك في أعقاب الاستقالة التي تقدم بها رئيس الاتحاد العربي الدكتور عبدالهادي الشبيب.
ويشغل قطيشات منصب نائب رئيس الاتحاد العربي، ويشغل ايضا نائب رئيس اتحاد غرب آسيا، وكلف مؤخرا من قبل اتحاد اللجان العربية الأولمبية برئاسة اللجنة الفنية التي أشرفت على منافسات الكرة الطائرة في الدورة الرياضية العربية الخامسة عشرة التي جرت في الجزائر.
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