الثلاثاء 02 كانون الثاني 2024
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اصدار جدول مباريات الدور ربع النهائي لبطولة تحت 19 عاما

دوري الشباب
دوري الشباب تحت 19 عاما
عمان - الغد- أصدر اتحاد كرة القدم، جدول مباريات الدور ربع النهائي لدوري الشباب تحت 19 عاما لأندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة والأكاديميات المرخصة لموسم 2023- 2024.اضافة اعلان

وتقام مباريات الدور ربع النهائي الجمعة المقبل، حيث يلتقي شباب العقبة مع مغير السرحان عند الثالثة عصرا على ملعب الكرك، وبذات التوقيت يواجه أكاديمية رؤى المستقبل نظيره الجليل على ملعب جرش، وسهل حوران مع شباب حوران على ملعب الأمير هاشم، على أن يستقبل ذات الملعب لقاء العربي واتحاد الرمثا عند السادسة مساء.

وحسب نظام البطولة، تقام مباريات الدور ربع النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل يتم اللجوء إلى الركلات الترجيحية لحسم النتيجة، على أن تشارك الفرق المتأهلة للدور نصف النهائي في المرحلة الثانية من البطولة.

وتقام مباريات المرحلة الثانية من البطولة بمشاركة الفرق الأربعة المتأهلة للدور نصف النهائي بالإضافة إلى الفرق أصحاب المراكز من 7-12 في بطولة تحت سن 19 لأندية النخبة، على أن تقام مباريات الدور الثاني بنظام الدوري من مرحلة واحدة.

وتتأهل الفرق أصحاب المراكز من 1-6 في مباريات المرحلة الثانية للمشاركة في دوري النخبة لموسم 2024/2025، والفرق الحاصلة على الترتيب من 7-10 تشارك في دوري الدرجات لموسم 2024-2025.
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