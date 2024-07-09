 
الخميس 11 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اصدار جدول مباريات دوري الناشئين تحت 15 عاما لأندية النخبة

الناشئين تحت 15
دوري الناشئين تحت 15 عاما
عمان - الغد- اصدر اتحاد كرة القدم، جدول مباريات الدور الأول لدوري الناشئين تحت 15 عاما لأندية النخبة لموسم 2024- 2025، والذي ينطلق 13 تموز (يوليو).
ويشارك في بطولة دوري الناشئين تحت 15 عاما لأندية النخبة، عمان FC، الحسين، العربي، الوحدات، الفيصلي، مدارس الخضر، الرمثا، فرسان الأردن، الجزيرة، شباب الأردن، رؤى المستقبل، والاتحاد.اضافة اعلان
وحسب تعليمات بطولات الفئات العمرية، تقام مباريات الدور الأول من بطولة تحت 15 عاما،  بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن تتأهل الفرق صاحبة المراكز الستة الأولى إلى الدور الثاني من دوري النخبة، الذي تقام مبارياته بنظام الدوري الكامل من مرحلتين "ذهاباً وإياباً"، على أن يتوج بلقب البطولة الفريق الحاصل على أعلى عدد من النقاط.
بالمقابل، تلعب الفرق الحاصلة على الترتيب من 7 - 12، الدور الثاني لأندية الدرجات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بمشاركة الأندية الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى من بطولات الفئات العمرية لأندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة، بحيث تتأهل الفرق أصحاب المراكز من (1-6) من المرحلة الثانية للمشاركة في بطولات الفئات العمرية لأندية النخبة خلال الموسم القادم، بغض النظر عن درجة النادي في هذا الموسم، والفرق الحاصلة على الترتيب من (7-10) تشارك في بطولات الفئات العمرية لأندية الدرجات، بغض النظر عن درجة النادي.
للاطلاع على جدول مباريات الدور الأول لبطولة تحت 15 عاما لأندية النخبة (اضغط هنا)
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