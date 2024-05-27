اصدار جدول مباريات نصف نهائي كأس الأردن لبطولات الفئات العمرية

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عمان - الغد - أصدر اتحاد كرة القدم، جدول مباريات الدور نصف النهائي لبطولات كأس الأردن للفئات العمرية تحت سن 15 و17 و19، والتي تم استحداثها للمرة الأولى هذا الموسم.وضمن مواجهات نصف نهائي كأس الأردن تحت 15 عاما، يلتقي عمان FC مع نظيره فرسان الأردن عند العاشرة صباح الجمعة على ملعب الهاشمي، فيما يواجه أكاديمية رؤى المستقبل فريق مدارس الخضر عند الخامسة عصرا على ملعب الرصيفة.وكان فريق عمان FC أنهى الدور الأول بصدارة ترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، متقدما عن مدارس الخضر بـ 5، ثم اولمبيا عمان 4، والمدرسة الإنجليزية دون نقاط.في المقابل، حل فريق أكاديمية رؤى المستقبل بصدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، يليه فرسان الأردن، 6، الجزيرة 3، وأكاديمية المنتصر دون نقاط.على صعيد بطولة كأس الأردن تحت 17 عاما، يواجه عمان FC نظيره أكاديمية رؤى المستقبل عند الخامسة عصر السبت 1 حزيران (يونيو) المقبل على ملعب جرش، فيما يلاقي الجزيرة فريق فرسان الأردن بذات التوقيت على ملعب الهاشمي.وأنهى فريق عمان FC الدور الأول بصدارة ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 9 نقاط، وفرسان الأردن ثانيا بـ 6، واليرموك والصريح بنقطة واحدة.واستقر الجزيرة بصدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، ثم أكاديمية رؤى المستقبل 2، وكفرجايز بنقطة واحدة.ولحساب بطولة كأس الأردن تحت 19 عاما يستقبل فريق سهل حوران نظيره الجزيرة عند الخامسة عصر الخميس على ملعب جرش، على أن يلاقي عمانFC فريق البقعة عند الثامنة مساء على نفس الملعب.وتصدر فريق عمان FC ترتيب المجموعة الأولى لبطولة كأس الأردن ت 19 برصيد 9 نقاط، ثم الجزيرة 6، اليرموك 3، ومغير السرحان دون نقاط.في المقابل، استقر سهل حوران بصدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، يليه البقعة 3، وعجلون بنقطة واحدة.وحسب نظام البطولة، تم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، حيث أقيم الدور الأول بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، وتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور النصف النهائي.ويشهد الدور النصف النهائي مواجهة متصدر المجموعة الأولى مع وصيف "الثانية"، فيما يلتقي متصدر المجموعة الثانية، وصيف "الأولى".وتقام مباريات الدور النصف النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي لمباريات الدور النصف النهائي والمباراة النهائية، بالتعادل يتم تمديد المباراة لشوطين إضافيين مدة كل شوط 15 دقيقة، وفي حال استمرار التعادل تحسم النتيجة باللجوء إلى الركلات الترجيحية، باستثناء بطولة كأس الأردن تحت 15 عاما يتم اللجوء الى الركلات الترجيحية مباشرة لحسم النتيجة.‎ويأتي استحداث بطولة كأس الأردن للفئات العمرية للمرة الأولى، في إطار تطلعات الاتحاد لتطوير البطولات المحلية، وزيادة عدد المباريات للناشئين والشباب، وتعزيز المنافسة على أكثر من بطولة خلال الموسم، لرفد الأندية والمنتخبات الوطنية بأفضل اللاعبين مستقبلاً.