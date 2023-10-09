الإثنين 09 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

اغلاقات وتحويل طرق تحضيرا لـ "اكوافينا" ماراثون عمان الدولي

ماراثون
مسار الماراثون
عمان - الغد - في إطار الاستعدادات الجارية لانطلاق "أكوافينا" ماراثون عمان الدولي بنسخته الرابعة عشر تحت شعار "اركض في قلب عمان"، والذي سيُقام يوم الجمعة ، أعلنت الجمعية الأردنية للماراثونات Run Jordan عن انتهاء الترتيبات اللازمة للخطة المرورية لإغلاقات الطرق وتحويلات السير للماراثون، مع التأكيد على توفر الطرق البديلة وكافة وسائل السلامة المرورية.اضافة اعلان
وتهدف الخطة المرورية إلى الخروج بنسخة مُكللة بالنجاح لفعاليات السباق الذي يحظى بمشاركة واسعة من العدائين المحليين والدوليين، حيثُ يجمع تحت مظلته رياضة الجري المحببة لدى مُختلف الفئات العمرية، والتي تُعد نقطة انطلاق نحو تشجيع الممارسات الحياتية الصحية وتنمية روح العمل الجماعي بين الأفراد.
وأكدت الجمعية الأردنية للماراثونات Run Jordan على تواجد كوادر إدارة السير بهدف مُساعدة المواطنين على اتباع الطرق البديلة وتجنب الوقوف والتوقف بالطرقات التي سيسلكها الماراثون، توفيراً لوقتهم وجُهدهم.
وسيتم اغلاق مسار سباق الـ 42 كم (فردي/ تتابع) وسباق الـ 21 كم، بالكامل من الساعة 12:00 منتصف ليلة الجمعة ولغاية الساعة الثانية عشر ظُهراً، حيثُ سيُغلق شارع علي بن أبي طالب وشارع قريش وشارع الجيش، وذلك من إشارات الساحة الهاشمية " مجمع رغدان السياحي" وصولاُ إلى مجمع رغدان الجديد ولغاية إدارة السير المركزية بشكل كامل وباتجاهين، بالإضافة إلى غلق مسار السباق كلياُ في شارع الهاشمي وشارع الملك طلال وشارع عمر مطر.
أما بالنسبة لسباق الـ 10 كم والذي ينطلق في الساعة التاسعة صباحاً، سيتم غلق مسار السباق كُلياُ في الساعة السادسة الجمعة ولغاية الساعة الثانية عشر ظهراً، ويشمل ذلك غلق شارع الملكة علياء ما بين دوار الداخلية ودوار المدينة الرياضية بشكلٍ تام، بالإضافة إلى شارع الملكة نور ما بين دوار الداخلية والدوار الرابع. كما سيتم غلق شارع عقبة بن نافع وشارع الأميرة بسمة وشارع عمر مطر وشارع علي بن ابي طالب وشارع قريش بشكل كامل.
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