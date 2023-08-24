الجمعة 25 آب 2023
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"الأجسام" يغادر إلى بيروت للمشاركة في بطولة آسيا اليوم

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الاتحاد الأردني لبناء الأجسام واللياقة البدنية
 يغادر وفد اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية إلى بيروت اليوم، للمشاركة في بطولة آسيا التي تقام خلال الفترة 25-28 آب(أغسطس) الحالي، والتي يدشن فيها الاتحاد مشاركته الأولى في "تحدي اللياقة البدنية"-Fitness challenge-، ويرافقة الظهور الأول للسيدات في تاريخ اللعبة في هذه المنافسات.اضافة اعلان
وأكد رئيس الاتحاد ورئيس الوفد مأمون كلمات، جاهزية المنتخب الوطني لبناء الأجسام واللياقة البدنية للبطولة القارية.
وأضاف: يتمع المنتخب الوطني سواء المشارك في بناء الأجسام-البدي بلدنج والفيزيك والكلاسيك-، أو تحدي اللياقة البدنية للرجال والسيدات، بجاهزية كبيرة، ومعنويات عالية، ووفر لهم الاتحاد كافة أشكال الدعم، ويتمتع اللاعبون واللاعبات بروح الإصرار والتحدي، للوقوف على منصات التتويج في مختلف فئات البطولة، والتي تشهد مشاركة عربية وآسيوية واسعة، وتحفل بالقوة والندية وازدحام الطريق صوب المراكز الأولى في المنافسات القارية".
وعن ظهور السيدات ضمن صفوف المنتخب الوطني لتحدي اللياقة البدنية رسميا، لأول مرة في البطولات الخارجية، أجاب كلمات: "تعتبر نقلة نوعية للعبة، ولدينا لاعبات في مسابقات تحدي اللياقة البدنية والكروس فيت على مستويات عالية، ومتمرسات ولديهن الخبرة من خلال مشاركات سابقة على المستوى الشخصي، ومثله نملك فريق رجال مؤهل لتحقيق إنجازات جديدة للعبة، في المنافسة التي تقوم على حركات لياقة بدنية ضمن وقت محدد، ومناسب إلى حد كبير للسيدات، ونتمنى التوفيق لجميع عناصر المنتخب الوطني في بطولة آسيا".
من جانبه، قال لاعب المنتخب الوطني لفئة البدي بلدنج فادي غياضة: "تجهزت للبطولة وفق برنامج تدريبي وغذائي قاس، وما تخلله من مراعاة لجاهزية الجسم العضلية وثبات الوزن، منطلقا من مشاركتي في بطولة "مستر يونيفيرس/ الأردن، والتي حققت فيها إنجازا مميزا بنيلي ذهبية وزني (85كغم)، وأثمن دعم اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، والذي يؤهلني للإنجاز في البطولات الخارجية".
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