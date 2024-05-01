الأربعاء 01 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الأجسام" يقيم اختبارا لاختيار عناصر جديدة للمنتخب الوطني السبت

المنتخب الوطني لتحدي اللياقة البدنية بعد تتويجه بكأس الريس مؤخرا-(الغد)
المنتخب الوطني لتحدي اللياقة البدنية بعد تتويجه بكأس الريس مؤخرا-(الغد)
عمان- يقيم اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، اختبارا لفئات "الكلاسيك، الفيزيك، والبدي بلدنج"، لاختيار عناصر جديدة لرفد صفوف المنتخب الوطني، وذلك عند الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم السبت المقبل، في مقر اتحاد اللعبة في صالة "الشهيد راشد الزيود"، وستتولى التقييم عناصر اللجنة الفنية برئاسة د.عاصم القطاونة، والتي تضم نخبة من كبار المدربين ونجوم الزمن الجميل للعبة البدنية.اضافة اعلان
ورد رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية مأمون كلمات على استفسارات "الغد"، قائلا: "يسعى مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، وبالتنسيق مع اللجنة الفنية، إلى إقامة العديد من الاختبارات-المشاهدات-، والتي يهدف من خلالها إلى منح الفرص الإضافية، أمام العديد من الواعدين والشباب والرجال، في مختلف الفئات للانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني، وفتح باب التواصل بين الأندية ومدربيها ولاعبيها المنتسبين إلى مظلة الاتحاد".
وأضاف: "تلفت انتباهنا العديد من الخامات البدنية والعضلية، في كل بطولة ينظمها اتحاد اللعبة، ما يجعلنا مهتمين بكسب خدماتهم لصالح المنتخب الوطني، ولعل ما شاهدناه في بطولة الأردن، التي أقيمت في مطلع آذار (مارس) الماضي، من خامات وإمكانات بدنية وجسمانية في جميع الفئات، خاصة في فئة الواعدين تحت 18 سنة، يدفعنا أيضا إلى إقامة الاختبارات، وتحفيز المشاركين من بطولة إلى أخرى، وجعل دخول صفوف المنتخب الوطني من أبرز طموحاتهم، وبالتالي الحفاظ على استمرارية رفد المنتخب الوطني بأفضل العناصر، دعما للإنجازات الرياضة الجسمانية الوطنية".
وأضاف: "لدينا نواة منتخب وطني، تضم لاعبين مميزين، ونتابع تحضيراتهم وبرامجهم التدريبية، في مراكزهم ومع مدربيهم، ونشركهم أيضا في الاختبارات-المشاهدات-، والتي نكررها لأكثر من مرة، بهدف إتاحة الفرص المتكافئة، وضم أفضل المواهب القادرة على إثراء مسيرة المنتخب الوطني وحضوره في المنافسات الخارجية، ونركز في الفترة الحالية على المواهب الشابة التي تبشر بالخير، لإدراج فئة الواعدين والشباب ضمن صفوف المنتخب الوطني في المشاركات العربية والقارية والدولية خلال الفترة المقبلة".
وأكمل: "عممنا الدعوة للمشاركة في الاختبار عبر منصاتنا الإعلامية وصفحة الاتحاد الرسمية على "الفيسبوك"، والفرصة مواتية أمام أبطال المراكز في جميع الفئات، للمشاركة في هذه "المشاهدة"، شريطة الجاهزية البدنية والجسمانية، وتجاوز فحص المنشطات الذي نركز عليه، ضمن نهجنا في محاربة هذه الآفة الضارة بحياة وصحة الشباب الأردني، ونتوقع مشاركة واسعة ومنافسة بين المشاركين، لحجز أماكنهم ضمن تشكيلة المنتخب الوطني، الذي سيكثف التحضيرات للمشاركة في بطولة العالم خلال تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل".
وحول آخر تحضيرات الاتحاد لإقامة بطولة المملكة لتحدي اللياقة البدنية مطلع تموز (يوليو) المقبل، أجاب كلمات: "تجري التحضيرات بشكل مكثف، ووجدنا صدى إيجابيا واسعا، لدى المراكز والأندية والمدربين واللاعبين واللاعبات "والعائلات"، المهتمة في هذه اللعبة، وستكون البطولة أيضا اختبار لاختيار عناصر جديدة لصفوف المنتخب الوطني، والذي سيرافق منتخب بناء الأجسام إلى بطولة العالم، وراضون كل الرضا عن ما حققه منتخب تحدي اللياقة البدنية، من إنجازات قارية وعالمية لافتة، رغم استحداثه في العام الماضي، ونجح الأبطال والبطلات بالتتويج بـ"33" ميدالية ملونة قاريا وعالميا، وخطف كأس بطل أبطال العالم، وكأس الرئيس، ولدينا خطة مكثفة لترويج تحديات اللياقة البدنية على نطاق واسع في المجتمع المحلي".
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