الأربعاء 01 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الأرثوذكسي والأهلي يسددان حساب الفحيص ونجوم الأرثوذكسي بـ"سلة الناشئات"

لاعبة الفحيص زينة قراعين في طريقها للتسجيل بسلة الأرثوذكسي - (الاتحاد الأردني لكرة السلة)
لاعبة الفحيص زينة قراعين في طريقها للتسجيل بسلة الأرثوذكسي - (الاتحاد الأردني لكرة السلة)
 حافظ فريق الفحيص على صدارته لجدول ترتيب دوري الناشئات تحت 16 سنة لكرة السلة، رغم خسارته أمام الأرثوذكسي (54-55)، فيما باغت الأهلي نجوم الأرثوذكسي وخطف فوزا مثيرا (42-40)، في لقاءين أقيما بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب ضمن الجولة العاشرة من إياب المرحلة الأولى.اضافة اعلان
وفي المباراة الأولى التي حسمها الأرثوذكسي أمام الفحيص أول من أمس، كانت سلمى النجار اللاعبة الأبرز من جانب الأرثوذكسي بتسجيلها 9 نقاط و17 متابعة و3 تمريرات بفاعلية 22، فيما كانت زينة قراعين اللاعبة الأبرز من جانب الفحيص بتسجيلها 27 نقطة و5 متابعات و4 تمريرات و5 ستيل بفاعلية 26.
كما كانت سلمى حتك اللاعبة الأبرز من جانب الأهلي بـ"الدبل دبل" مع تسجيلها 12 نقطة و14 متابعة وتمريرة و4 ستيل و3 بلوك شوت بفاعلية 13، فيما كانت ياسمين قبعين اللاعبة الأبزر من جانب نجوم الأرثوذكسي بتسجيلها 13 نقطة و15 متابعة "الدبل دبل" وبلوك شوت وستيل بفاعلية 17.
وتختتم مباريات الجولة العاشرة، بإقامة مباراتين يوم غد، حيث يلتقي فريقا الإنجليزية ونجوم الأرثوذكسي عند الساعة السادسة مساء في صالة الأمير حمزة، فيما يستقبل نجوم الفحيص نظيره الأهلي على صالته وبالتوقيت نفسه.
ويتصدر الفحيص جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، متقدما بأفضلية فارق السلات المسجلة في المواجهات المباشرة على الأرثوذكسي، الذي يأتي ثانيا بالرصيد النقطي نفسه، فيما يأتي نجوم الفحيص ثالثا برصيد 13 نقطة، ويستقر نجوم الأرثوذكسي في المركز الرابع برصيد 12 نقطة ومتقدما بأفضلية فارق السلات المسجلة بالمواجهات المباشرة على الأهلي، الذي يأتي خامسا برصيد 12 نقطة، ويتذيل الإنجليزية جدول الترتيب برصيد 9 نقاط.
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