الثلاثاء 26 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الأرثوذكسي والفحيص يشاركان بـ "سلة الشارقة"

بعثة النادي الأرثوذكسي المشاركة في البطولة الدولية للناشئات بإمارة الشارقة - (من المصدر)
بعثة النادي الأرثوذكسي المشاركة في البطولة الدولية للناشئات بإمارة الشارقة - (من المصدر)
 وصلت بعثة الأرثوذكسي إلى مدينة خورفكان في دولة الإمارات العربية المتحدة، فجر أمس، تأهبا للمشاركة في بطولة الشارقة للناشئين والناشئات بكرة السلة، والتي تنطلق اليوم في إمارة الشارقة وتستمر حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) الحالي، بالتعاون مع أكاديمية جام.اضافة اعلان
ويضم وفد النادي الأرثوذكسي، كلا من: المدير الفني يوسف الفقس والإدارية مرسيلينا نينو، إلى جانب 11 لاعبة، وهن: تيا البوري، جنا حداد، آية سمار، تالا سعودي، وماسا معنقر، دوليتا نينو، تالا خوري، مايا ليوس، جود عنبتاوي، تالين حبش، تينا حداد.
كما وصل وفد الفحيص أمس، للمشاركة بفريقين في البطولة ذاتها، وضم وفده كلا من: المدير الفني عبدالله الجرارعه ومساعده مصطفى أبو شما والإدارية مسك أحمد، إلى جانب اللاعبات: حلا مخامرة، عزل التلالونه، زينه القراعين، حور القراعين، ياسمين خضر، لين دعاس، ليليا زيود، نتالي الربضي، دينا فاخوري، سلمى الخريشا (الفحيص أ)، زين مخامره، سلمى ابو شما، زينه كلبونة، ماسا قبعين، لور شحاده، لامار دقاق، تالا نابلسي، ياسمين فاخوري، كارلا مزاهره، تيا عبد الحليم، سلمى حجازي (الفحيص ب).
وتحظى بطولة الشارقة بمشاركة العديد من الأندية والأكاديميات العريقة التي تمثل دولا عربية وأجنبية، أبرزها: الإمارات "الدولة المضيفة"، إسبانيا، ألمانيا، صربيا، فرنسا، لبنان، سورية، جورجيا، قطر، اليابان، الفلبين، مصر، إلى جانب الأردن، الذي يمثله فريقا الفحيص والأرثوذكسي في البطولة الدولية.
ومن الجدير بالذكر، أن فريق الفحيص نجح مؤخرا في الحفاظ على لقبه بطلا لدوري الناشئات تحت 16 سنة بكرة السلة للموسم الثاني تواليا بقيادة المدرب الوطني يوسف أبو بكر، بعدما حسم سلسلة النهائي أمام الأرثوذكسي (3-0) والذي حل وصيفا بقيادة مدربه يوسف الفقس، فيما ظفر فريق نجوم الفحيص بقيادة المدرب عبدالله الجرارعه بالمركز الثالث "الميدالية البرونزية"، بحسمه سلسلة تحديد المراكز (2-0) أمام فريق نجوم الأرثوذكسي. 
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