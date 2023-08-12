الأحد 13 آب 2023
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الأرثوذكسي يتجاوز عمان اف سي بثلاثية بدوري المحترفات

تعبيرية
تعبيرية
 تجاوز فريق الأرثوذكسي نظيره عمان اف سي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جرت مساء أمس على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، لحساب الجولة الثانية من المرحلة الذهبية لدوري المحترفات لكرة القدم لموسم 2023.اضافة اعلان
وتقدم الأرثوذكسي بالنتيجة عند الدقيقة السادسة والخمسين عبر اللاعبة الغانية رحمة جافارو، قبل أن تعزز زميلتها لونا المومني النتيجة بتسجيلها الهدف الثاني عند الدقيقة الحادية والستين، لتعود جافارو وتبصم على الهدف الثاني لها والثالث لفريقها عند الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء.
وحصلت لاعبة الأرثوذكسين ناومي أونيما، على جائزة أفضل لاعبة في المباراة بحسب اختيار اللجنة الفنية من اتحاد الكرة.
وكان الاتحاد قد تغلب على نظيره الاستقلال بخمسة أهداف مقابل هدف، في افتتاح منافسات الجولة ذاتها أول من أمس، إذ سجلت اللاعبة اللبنانية ليلى إسكندر 3 أهداف، وهدف عبر إيناس الجماعين وهدف آخر ذاتيا، فيما سجلت هدف فريق الاستقلال الوحيد اللاعبة الغانية جنفير كنكام.
وعلى ضوء هاتين النتيجتين، استمر الاتحاد في صدارة ترتيب دوري المحترفات، رافعا رصيده للنقطة 23 بالقمة، فيما بقي الأرثوذكسي في المركز الثاني وبرصيده 21 نقطة، وعمان اف سي ثالثا برصيد 12 نقطة، والنصر في المركز الرابع وبرصيده 10 نقاط، فيما يقبع فريق الاستقلال في المركز الخامس والأخير وبرصيده نقطة واحدة.
وتستكمل منافسات البطولة الأربعاء المقبل من خلال الجولة الثالثة للمرحلة الذهبية، إذ يواجه النصر نظيره الاستقلال، فيما تقام المواجهة الثانية من الجولة بين فريقي الاتحاد وعمان اف سي مساء الخميس، بحيث يخضع فريق الأرثوذكسي للراحة وقتها.
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