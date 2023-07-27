الأرثوذكسي يطمح إلى نقاط النصر في دوري المحترفات اليوم

مهند جويلس

اضافة اعلان

يطمح فريق الأرثوذكسي إلى نقاط نظيره النصر، في المواجهة المرتقبة التي تجمعهما عند الساعة السابعة من مساء اليوم على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من مرحلة الإياب بدوري المحترفات لكرة القدم.ويتطلع الفريقان إلى تحقيق نتيجة إيجابية بحثا عن الاقتراب من الصدارة، حيث يحتل الأرثوذكسي المركز الثاني برصيد 12 نقطة، فيما يتواجد النصر بالمركز الثالث وبرصيده 10 نقاط.وشهدت مواجهة الذهاب فوز الأرثوذكسي بهدفين مقابل هدف، في مباراة شهدت تكافؤا كبيرا بين الفريقين.وتختتم مباريات الجولة العاشرة غدا بلقاء وحيد يجمع فريقي عمان اف سي (9 نقاط) والاستقلال (نقطة واحدة)، فيما يخضع متصدر الترتيب فريق الاتحاد للراحة بالجولة الحالية، علما بأنه يمتلك برصيده 17 نقطة.وتقام بطولة "المحترفات" على نظام الدوري من 3 مراحل (ذهاب، إياب، المرحلة الذهبية)، بحيث يتوج الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط باللقب، مع منح جوائز فردية للاعبات في نهاية الموسم (أفضل لاعبة، أفضل حارسة مرمى، هدافة الدوري).الأرثوذكسي × النصرانتعشت آمال الأرثوذكسي في المنافسة على اللقب حتى المرحلة الذهبية، بعد إيقافه الاتحاد بالتعادل في الجولة الماضية، لتشكل النقطة خطوة مهمة لإبقاء الفرصة كبيرة "لنسور عبدون" للتتويج باللقب.ويقود الأرثوذكسي المدرب سالم القرا، والذي قام بعمل مميز في المرحلة الثانية من عمر الدوري، إذ حصد الفريق 7 نقاط مكنته من الاقتراب من الصدارة.ومن المتوقع، أن يدفع القرا بتشكيلة مكونة من: جود الشنطي، سبأ الصقور، لما العمري، شذى سهاونة، مسار عثامنة، انشراح حياصات، جيليان مورغان، ناومي أنيما، شارلوت الأبيض، رحمة جافارو ولونا المومني.وعلى الطرف الآخر، يتطلع فريق النصر الذي جمع 7 نقاط أيضا خلال مرحلة الإياب، إلى مواصلة النتائج الإيجابية، بعد مستويات طيبة قدمها الفريق في المراحل الماضية.ويتطلع المدير الفني لفريق النصر منير أبو هنطش، إلى إعادة الفريق لسكة الانتصارات، بعد تعادله في الجولة الماضية مع عمان اف سي بهدف لمثله، معتمدا في تشكيلته على كل من: سوزان أبو قرق، رزان الزاغة، رناد الشوبكي، نور المشايخ، عليا حسن، سناء مفلح، ميسم الأقطش، تمارا أحمد، رنيم داود، تحرير القواسمة وفريدريكا توركودزور.