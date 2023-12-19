الأرثوذكسي يكبد اتحاد عمان خسارته الأولى ويتصدر "سلة الناشئين"

خالد تيسير العميري

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تكبد فريق اتحاد عمان خسارته الأولى هذا الموسم أمام منافسه فريق الأرثوذكسي بنتيجة (77-81)، في لقاء أقيم أول من أمس بصالة "إميل وماري حداد" في النادي الأرثوذكسي بمنطقة عبدون، ضمن إياب المرحلة الأولى من دوري الناشئين تحت 16 سنة بكرة السلة.وبرز محمود ذياب في اللقاء من جانب لاعبي الأرثوذكسي بتسجيله 12 نقطة و9 متابعات وتمريرتين و6 بلوك شوت بفاعلية 23، يليه زميله ليث ساحلية بتسجيله 23 نقطة و3 متابعات وتمريرة و3 سرقات للكرة بفاعلية 18، فيما كان معتز صويص اللاعب الأبرز من جانب فريق اتحاد عمان بتسجيله 23 نقطة مع 6 متابعات وتمريرة و5 ستيل بفاعلية 17، يليه حمزة شعبان بتسجيله 18 نقطة ومتابعتين وتمريرتين و2 ستيل بفاعلية 14.وسجل اتحاد عمان 27 نقطة من استثمار حالات "التيرن أوفر" مقابل 21 نقطة للأرثوذكسي، و13 نقطة من الفرصة الثانية مقابل 9 نقاط، و35 نقطة من الفاست بريك مقابل 31 نقطة للأرثوذكسي، الذي كانت دكة بدلائه أكثر فاعلية بمساهمتها في تسجيل 21 نقطة مقابل 18 نقطة لـ"بنش" اتحاد عمان.وأنهى الأرثوذكسي مشواره في المرحلة الأولى متصدرا لترتيب فرق مجموعته الأولى برصيد 19 نقطة، يليه فريق اتحاد عمان ثانيا برصيد 17 نقطة مع تبقي مباراة له أمام الرياضي، والأخير يحتل المركز الثالث بـ13 نقطة، ويحتل نجوم الأردن المركز الرابع برصيد 11 نقطة، متقدما عن فريق نجوم الإنجليزية بأفضلية فارق السلات المسجلة، والذي يأتي خامسا بالرصيد النقطي نفسه، ويتذيل نجوم الجبيهة جدول الترتيب برصيد 10 نقاط.وتختتم مباريات المرحلة الأولى من دوري الناشئين تحت 16 سنة، غدا، بإقامة مباراتين في صالة الأمير حمزة عن المجموعة الأولى، حيث يلتقي اتحاد عمان مع الرياضي عند الساعة الخامسة مساء، تليها مواجهة فريقي نجوم الإنجليزية ونجوم الأردن عند الساعة السابعة مساء.