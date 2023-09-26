الأرثوذكسي يكرم فريقي "الطاولة" للرجال والسيدات

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كرمت الهيئة الإدارية للنادي الأرثوذكسي فريقي كرة الطاولة للرجال والسيدات في مقر النادي بحضور نائب رئيس النادي الدكتور رجائي نفاع، ورئيس اللجنة الرياضية إبراهيم عنصرة، ورئيس وأعضاء لجنة كرة الطاولة في النادي.وأشاد نفاع بالدور الكبير والمتميز الذي تلعبه فرق كرة الطاولة في النادي، وتتويجها بالعديد من الألقاب، مثمنا جهود الأجهزة التدريبية والإدارية واللاعبين في في تحقيق النتائج والإنجازات للنادي.وكان فريق الرجال، تمكن من الفوز بلقب بطولة النخبة لموسم 2023، فيما حصل فريق السيدات على لقب دوري أندية السيدات لموسم 2023.ويذكر أن النادي الأرثوذكسي تعاقد مؤخرا مع لاعب المنتخب الوطني حسن الحوراني، والذي سيباشر تدريباته مع الفريق بعد عودته من المعسكر التدريبي المقام حاليا للمنتخب الوطني في إيران، حيث يشكل انضمام الحوراني لفريق الأرثوذكسي إضافة فنية تعزز من طموحات الفريق في التتويج بألقاب الموسم، نظرا للمستوى المتطور الذي يتمتع به، حيث يشكل مع الثنائي زيد أبو يمن ومحمد بني سلامة فريقا قويا قادرا على تحقيق الإنجازات. من ناحية أخرى، تدرس الهيئة الإدارية للنادي الأرثوذكسي مشاركة فريقي كرة الطاولة في بطولة الأندية العربية وغرب آسيا، واللتان تقامان في العاصمة اللبنانية بيروت خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، حيث ينتظر أن تتضح المشاركة بشكل النهائي مطلع الأسبوع المقبل.