الأردنية لرياضة السيارات تصدر تعليمات الرالي الوطني الثالث

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عمان - أصدرت الأردنية لرياضة السيارات التعليمات التكميلية للرالي الوطني (الجولة الثالثة من بطولة الأردن للراليات) الذي ينطلق يوم الجمعة من موقف الصيانة في البحر الميت بدعم من شركة زين الأردن، وتضم بطولة الأردن للراليات 5 راليات.وتبلغ المسافة الإجمالية للرالي 238.14 كم منها 104.26 مراحل خاصة، ويعد مسار الرالي حصويا، ومراحل الرالي هي نهر الأردن 1و2 ومسافتها 40.79 كم، والمغطس 1و2 ومسافتها 11.34 كم.وتم تحديد يوم الأربعاء موعدا لإجراء عملية الفحص الفني للسيارات المشاركة في الرالي، وعملية التدقيق الاداري وذلك في موقف مركز التدريب في نادي السيارات الملكي .وكانت قد اقيمت الجولة الثانية من بطلولة الأردن للراليات ضمن منافسات رالي الأردن الدولي، وفاز في الرالي عبدالله الرواحي (سلطنة عُمان) وملاحه عطا الحمود (الأردن) – سكودا فابيا إيفو، بزمن 2.24.18.3 ساعتين، وجاء في المركز الثاني شاكر جويحان (الأردن) وملاحه طه الزدجالي (عُمان) – ميتسوبيشي ايفو 10، بزمن 2.39.44.7 ساعتين، وحل في المركز الثالث شادي شعبان (الأردن) وملاحه سامر عيسى (الأردن) – ميتسوبيشي ايفو 9، بزمن 2.41.46.1 ساعتين، واحتل المركز الرابع مصطفى عطاري (الأردن) وملاحه زيد وليد أبو زيد (الأردن) – ميتسوبيشي ايفو 10، بزمن 2.52.10 ساعتين، واحتلت المركز الخامس نانسي المجالي (الأردن) وملاحتها ناديا شنودة (الأردن) – ميتسوبيشي ايفو 6، بزمن 2.58.41.7 ساعتين.ويشرف على الرالي اللجنة المنظمة المكونة من زيد بلقز (رئيسا)، والأعضاء عمر زعرور ولؤي مرعي، ولجنة الحكام برئاسة رندة النابلسي والأعضاء عمر زعرور وخالد زكريا، ومدير السباق جورج خوري، ومساعد مدير الرالي علاء الزرو، ومساعد مدير الرالي للميدان موسى حزينه، ومسؤول السلامة رعد هاكوز، وضباط السلامة أشرف جوينات وعبد الله جانخوت، وكبير المراقبين محمد أبو بكر، ومساعد كبير المراقبين زيد وفا، وكبير الفاحصين الفنيين باسم ترزي، ومسؤول موقف الصيانة سامر عبيدو، وضابط شؤون المتسابقين يمان أبو العدس وآية زكريا، ومسؤولة التسويق داليا ناصر الدين، ومسؤول التصوير الفوتوغرافي مؤيد فريج، ومسؤول الإعلام أيمن الخطيب، ومسؤول العمليات جميل استيفان، ومسؤول الاتصالات محمد الدبوبي، والفاحصين الفنيين ناصر القدومي، وشرف المجالي، وعيسى خير، ونتاشا دخقان، وميرا ترزي، وسكرتاريا لجنة التحكيم ألين صوالحة، ومسؤولي التدقيق الإداري محمد شتيوي، أحمد أبو رصاع، وكبير مسؤولي النتائج مؤيد مكاوي، ومسؤولي النتائج يزن مرعي، وعبد الرحيم محمود، وسامر بيبرس، ومسؤول معدات التوقيت رائد كمال، والمسؤول المالي محمد السيد ، ومسؤول الأمن خليل السواعير، ومسؤول المعدات محمد الشيخ ، رضا بكر.