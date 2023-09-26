الثلاثاء 26 أيلول 2023
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"الأردنية للماراثونات" تفتح باب التسجيل لسباق "أكوافينا عمان"

بوستر الإعلان الرسمي عن أكوافينا ماراثون عمان - (من المصدر)
بوستر الإعلان الرسمي عن أكوافينا ماراثون عمان - (من المصدر)
 أعلنت الجمعية الأردنية للماراثونات، عن فتح باب التسجيل لماراثون عمان 2023، والذي سينطلق يوم الجمعة 13 من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، تحت شعار "اركض في قلب عمان".اضافة اعلان
ويهدف الماراثون إلى تعزيز الوعي بأهمية رياضة الجري والنشاط البدني كأسلوب حياة، حيث يشهد الماراثون مشاركة دولية واسعة لتثري تجربة العدائين وتعزز روح المنافسة لديهم.
وأكدت المدير العام للجمعية الأردنية للماراثونات لينا الكرد، أن الجمعية تولي اهتماما كبيرا للفعاليات الداعمة للعمل الخيري، لافتة: "نعمل على دعم المبادرات الإنسانية ونحفزها على المشاركة في الحدث، لتعزيز أهدافها الإنسانية والخيرية ونشرها، لزيادة الوعي بأهميتها".
وتدعم الجمعية فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من كفيفين(كلي وجزئي) ومعاقين حركيا، بحيث تخصص جوائز لهم مع احتساب نتائجهم بشكل منفصل عن السباق، وإذا كان عدد المتسابقين المشاركين في التنافس الفردي أقل من خمسة أشخاص بكل فئة، يتوج المركز الأول فقط ويتم توزيع الجوائز بناء على فئة السباق.
وتخصص الجمعية أيضا جوائز عينية لسباق الأطفال للمراكز الأولى عن كل فئة، وفي حال الفوز بأكثر من فئة، يتم الحصول على كامل مبلغ الجائزة ذات القيمة الأعلى، على أن يكون استلام الجوائز المالية خلال شهر من تاريخ إعلان النتائج كحد أقصى، وبعد انقضاء هذه المدة يفقد المتسابق حقه بالجائزة.
وأشارت الجمعية، إلى أن باب التسجيل متاح من خلال مكتبها في الشميساني، ابتداء من العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء، أو عبر موقعها الإلكتروني، مع إمكانية الدفع الإلكتروني، كما أعلنت الجمعية فتح أبوابها أيام السبت، لغايات التسجيل، حيث حرصت الجمعية على تقديم خدمة جديدة تتمثل بالتوصيل عدة السباق إلى المتسابقين، الذين يسجلون إلكترونيا.
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