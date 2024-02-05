الأردن إلى جانب منتخبات السعودية وغوام ولبنان في بطولة غرب آسيا

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عمان - الغد- كشفت قرعة بطولة اتحاد غرب آسيا الثامنة للسيدات عن منافسة منتظرة ستكون حاضرة بين الـ ٨ منتخبات المشاركة.وتستضيف مدينة جدة السعودية البطولة من ١٩ إلى ٢٩ شباط ( فبراير ) بمشاركة منتخبات السعودية، الأردن، سوريا، العراق، لبنان، فلسطين إلى جانب منتخبي غوام ونيبال اللذين يشاركان في هذه النسخة بدعوة خاصة وكضيفين على اتحاد غرب آسيا.وبحسب ما أفرزته القرعة توزعت المنتخبات على مجموعتين، ضمت الأولى: السعودية وغوام ولبنان والأردن، فيما جاء بالمجموعة الثانية منتخبات: نيبال ولبنان وسوريا والعراق.وسيقام الدور الأول من البطولة بنظام الدوري من مرحلة واحدة ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي، لينتقل بعد ذلك الفائزان إلى المشهد الختامي لتحديد بطل النسخة الثامنة.ومن المقرر أن يقام دور المجموعات على رديف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، فيما ستقام الأدوار النهائية على ملعب مدينة الامير عبدالله الفيصل الرياضية.وبعد الانتهاء من مراسم القرعة عمم اتحاد غرب آسيا جدول البطولة، التي تبدأ يوم ١٩ شباط من خلال إقامة مباراتين، الأولى عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت السعودية بين غوام ولبنان، تليها عند الساعة الثامنة مباراة السعودية والأردن.وتتواصل المنافسات يوم ٢٠ شباط، بلقائين بالتوقيت نفسه الأولى بين نيبال وسوريا، ثم بين فلسطين والعراق، وفي اليوم الذي يليه ٢١ الشهر نفسه، يلعب المنتخب الأردني أمام غوام، ويتواجه منتخبا لبنان والسعودية.وتستكمل البطولة يوم ٢٢ شباط حين يلتقي منتخبا العراق ونيبال من جهة، ومنتخبا سوريا وفلسطين من جهة أخرى، وبعد ذلك مباشرة بيوم يتقابل لبنان مع الأردن، والسعودية مع غوام، وعلى أن تختتم يوم ٢٤ شباط منافسات دور المجموعات عبر مباراتين أيضاً، الأولى بين سوريا والعراق، والثانية بين فلسطين ونيبال.وستدخل البطولة بعد ذلك يومي ٢٥ و٢٦ شباط (فبراير) الحالي بفترة راحة، ثم تقام يوم ٢٧ من نفس الشهر مباراتا الدور قبل النهائي وأخيراً المباراة النهائية يوم ٢٩من الشهر ذاته.وتكتسب النسخة الجديدة من البطولة أهمية كبيرة، وذلك بسبب حجم المنتخبات المشاركة وسعيها للتنافس من أجل الفوز باللقب، كما أنها تقام لأول مرة في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أن المنتخب الوطني السعودي للسيدات سيشارك لأول مرة في بطولات “العشب” لاتحاد غرب آسيا.ويذكر أن المنتخب الأردني يعد أكثر المنتخبات المتوجة بلقب بطولة السيدات وذلك بـ ٥ ألقاب، يليه المنتخب الإماراتي بلقبين.