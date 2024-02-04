الأردن ضمن الفائزين بالجولة الأولى من بطولة الشرق الأوسط للراليات في قطر

اختتمت بالدوحة الليلة الماضية، الجولة الأولى من بطولة الشرق الأوسط للراليات 2024، باحتفاليةٍ مُميّزةٍ في بوليفارد لوسيل، حيث تمَّ تتويج الأبطال الفائزين وسط حضور جماهيري كبير، وتم تكريم الأردن ضمن الفائزين بمختلف فئات البطولة.

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وأحرز الثنائي الأردني شاكر جويحان، ومصطفى جمعة، المركز الأول في بطولة "أم إي سي 2" (ميرك 2)، خلف مقود ميتسوبيشي لانسر إيفو 10.



وجاءت الاحتفاليةُ الختاميّة للرالي بحضور رئيس الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية عبد الرحمن بن عبد اللطيف المناعي، وعدد من مسؤولي الاتحاد.

وأحرزَ الفرنسي بيار-لوي لوبيه لقب البطولة عن فئاتها العامة، وهو ثالث سائق غير عربي يُتوّج باللقب بعد كل من السويدي بيون فالديغارد عام 1986، والتشيكي فويتيخ شتايف عام 2018.



وأنهى لوبيه مع ملاحه ومواطنه لوريس باسكو على متن سيارة "شكودا فابيا آر أس" باكورة جولات البطولة الإقليميّة، مُتقدمًا بفارق 4.6 ثانية عن زميله في الفريق النرويجي مادس أوستبيرغ، وملاحه السويدي باتريك بارث، على سيارة "شكودا فابيا آر أس" أيضًا، فيما حلَّ السائق العماني عبدالله الرواحي، وملاحه الأردني عطا الحمود، على متن سيارة "شكودا فابيا إيفو" في المركز الثالث بفارق 1.40.6 دقيقة عن الفائز وبزمن 1.48.18.5 ساعة، في حين لم يصعد أي سائق قطري إلى مِنصة التتويج للمرة الأولى منذ مُنتصف التسعينيات.



وجاءَ السائق عبد العزيز الكواري، مع ملاحه الأيرلندي جيمس فولتون، على متن "فولكسفاجن بولو جي تي آي" بالمركز الرابع، وأكمل السائق القطري المُخضرم ناصر خليفة العطية، مع ملاحه اللبناني زياد شهاب، مع سيارة "فورد فييستا أم كيه2»" المركز الخامس.

وحطمت العقوبة (30 دقيقة) التي فُرضت على ناصر صالح العطية، آمالَه بالفوز بلقب رالي بلاده للمرة الثامنة عشرة، لكن القطري وملاحه جيوفاني بيرناكيني، بذلا قُصارى جَهدهما للتقدّم في الترتيب، حيث نجح في الصعود للمركز التاسع من دون أن يتمكنَ من الوصول إلى خط النهاية، بعدما كسر المثبط الخلفي وانسحب في المرحلة الأخيرة.

بترا

