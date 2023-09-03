الأردن وجهة مفضلة لاستضافة بطولات رياضية عالمية

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بات الأردن في الفترة الحالية، مكانا مفضلا لاستضافة بطولات رياضية عالمية وآسيوية وعربية في مختلف الألعاب، في ظل السمعة التي يتمتع بها، وقدرته العالية على تنظيم أعلى البطولات وأقواها.وتشهد العاصمة عمان حاليا، استضافة العديد من البطولات، مثل بطولة غرب آسيا للكراتيه التي يشارك فيها 8 دول، وبطولة غرب آسيا وكأس آسيا للمبارزة الذي تتواصل فعالياته في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.كما اختتمت في الأيام القليلة الماضية في عمان بطولة العالم للمصارعة، وبطولة آسيا لنفس اللعبة، ونجح الأردن أيضا في استضافة البطولة الأردنية السعودية لكرة القدم النسوية، التي شارك فيها 8 فرق من الأردن والسعودية، واختتمت منافساتها يوم الجمعة الماضي على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة.ويستعد الأردن اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، لاستضافة منتخبات سوريا وسلطنة عمان وبروناي، للمشاركة في التصفيات الآسيوية لكرة القدم المؤهلة للأولمبياد، بالإضافة إلى منتخبنا الأولمبي لتحديد هوية المنتخب المتأهل للدور التالي من البطولة.وأكد مدير اتحاد الكراتيه مصطفى الفاعوري، أن عمان استضافت خلال الأيام القليلة الماضية، بطولة غرب آسيا بمشاركة 8 منتخبات، ونجح الأردن في تنظيم البطولة بامتياز، كما تألق في الجوانب الفنية من خلال تصدر المنتخبات، حيث حصد أبطال المنتخب الكثير من الميداليات الملونة.وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، أن الأردن دائما ينجح في تنظيم واستضافة البطولات العربية والآسيوية والعالمية في مختلف الألعاب، بفضل خبرة القائمين على العمل الرياضي بالمملكة، إلى جانب دقة التنظيم والراحة النفسية للمشاركين من مختلف الدول الذين يجدون في الأردن الأمان والطمأنينة.بدوره أكد الناطق الإعلامي لاتحاد التايكواندو وأمين سر الاتحاد فيصل العبداللات، أن الأردن بات علامة مميزة وفارقة في تنظيم الأحداث الرياضية المختلفة، الأمر الذي دفع منتخبات عالمية في التايكواندو لطلب إقامة معسكرات تدريبية في عمان.واعتبر العبداللات، أن توافد المنتخبات العربية والعالمية إلى الأردن للمشاركة في البطولات والمعسكرات التدريبية، يسهم بشكل كبير في الترويج للسياحة في الأردن.--(بترا)