الإثنين 11 أيلول 2023
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الأردن يتصدر المشهد العالمي في الكراتيه

الأردن يتصدر المشهد العالمي في الكراتيه
الأردن يتصدر المشهد العالمي في الكراتيه
تمكنت الكراتيه الأردنية في الفترة الأخيرة، من تحقيق إنجازات غير مسبوقة على جميع الصعد، بعد رحلة من الإبداع والإمتاع في عدة مشاركات خارجية، عكست التطور الكبير الذي أصاب اللعبة.اضافة اعلان
وبعد سلسلة من الإنجازات الخارجية، ولاسيما في بطولات الدوري العالمي وبطولة العالم، عادت الكراتيه الأردنية يوم أمس لتحقيق إنجاز غير مسبوق ويحدث لأول مرة، يتمثل في فوز لاعبا المنتخب الوطني للكراتيه، عبدالرحمن المصاطفة ومحمد الجعفري، بجائزة Grand Winners "الفائزون الكبار" لأفضل لاعبي الكراتيه على مستوى العالم والتي تمنح لمن شاركوا في جولات الدوري العالمي وحققوا أفضل الإنجازات في هذه الجولات خلال العام.
وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي ينال فيها أحد لاعبي المنتخب الوطني للكراتيه هذه الجائزة المرموقة من الاتحاد الدولي للكراتيه.
ونال البطل الأولمبي، عبدالرحمن المصاطفة، جائزة "الفائزون الكبار" ضمن منافسات وزن تحت 67 كغم وذلك بعد تحقيقه 3 ميداليات في جولات الدوري العالمي لهذا العام من بينها ذهبيتان وبرونزية واحدة.
كما فاز الجعفري بذات الجائزة لمنافسات وزن تحت 84 كغم بعد فوزه أيضاً بذهبيتين وبرونزية في جولات الدوري العالمي والتي تكونت من 4 جولات أقيمت في كل من مصر واليابان والمغرب وأيرلندا.
وكان المنتخب الوطني للكراتيه قد نجح أمس الأحد أيضا في حصد ميدالية ذهبية عن طريق اللاعب حسن مصاروة وأخرى برونزية من خلال اللاعب عبدالرحمن المصاطفة في الجولة الرابعة والأخيرة من بطولة الدوري العالمي والتي استضافتها العاصمة الأيرلندية دبلن.
وساهمت الإنجازات الكثيرة التي حققتها الكراتيه الأردنية في مختلف المحافل في الفترة الأخيرة، في وضع اسم الأردن في مقدمة دول العالم في هذه اللعبة، في إنجاز يحسب للعبة.
وأكد مدير اتحاد الكراتيه مصطفى الفاعوري، أن هذه الإنجازات لم تأت من فراغ، بل هي ثمرة لتضافر جهود الجميع من لاعبين ومدربين وإداريين وأهالي اللاعبين، الأمر الذي قادنا لتحقيق هذه الإنجازات.
وأضاف الفاعوري لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن منتخبات الكراتيه تملك مدربا متميزا هو المصري محمد إبراهيم الذي نجح في اكتشاف المواهب وصقلها بالتعاون مع مساعديه، لينجح في تشكيل منتخبات منافسة وقوية وقادرة على حصد الألقاب، لافتا إلى أن مجلس إدارة الاتحاد حريص على توفير جميع متطلبات المنتخبات واللاعبين في سبيل رفع علم الوطن عاليا في جميع المحافل.
وأشار إلى أن هذه الانجازات تضاعف حجم المسؤولية على الاتحاد واللاعبين لتحقيق المزيد من النجاحات في المرحلة المقبلة التي تشهد العديد من المشاركات المهمة على مختلف الصعد.
-- (بترا)
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