الخميس 14 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن يتقدم بملف استضافة الدورة الرياضية العربية 2031

الأردن يتقدم بملف استضافة الدورة الرياضية العربية 2031
الأردن يتقدم بملف استضافة الدورة الرياضية العربية 2031
تقدمت اللجنة الأولمبية الأردنية اليوم الخميس بملف استضافة النسخة السابعة عشرة من دورة الألعاب الرياضية العربية والمقرر إقامتها في عام 2031.

وتم تسليم ملف الاستضافة في مقر اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية الدكتور ساري حمدان، والأمينة العامة للجنة الأولمبية الأردنية رنا السعيد وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الأردنية عبد الله قطيشات.اضافة اعلان

وقالت الأمينة العامة رنا السعيد إن رغبة المملكة الأردنية الهاشمية في استضافة دورة الألعاب الرياضية العربية تأتي لأهميتها في تطور الرياضة الأردنية والعربية منذ انطلاقة للمرة الأولى في عام 1953.

وبينت أن دورة الألعاب الرياضية العربية تحظى بمكانة كبيرة لدى الأردنيين لا سيما عندما استضاف الأردن النسخة التاسعة منها "دورة الحسين" في العام 1999 والتي ساهمت في تطوير وبناء المنشآت الرياضية التي خدمت الرياضة الأردنية وتسببت بتطورها وزيادة قاعدة الممارسين للرياضة.

وأشارت السعيد إلى أن الأردن يحرص على استضافة الرياضيين العرب مجدداً في العام 2031 تجسيداً لأهداف الدورة العربية وجمع الشباب العربي في أجواء أخوية مميزة وتنافس شريف وتأكيداً على الوحدة العربية من خلال الرياضة.
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