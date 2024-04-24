الأربعاء 24 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن يستضيف البطولة الآسيوية للشباب بكرة اليد

ملصق البطولة
ملصق البطولة
عمان - الغد - قرر الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، منح الأردن شرف استضافة البطولة الآسيوية الـ 18 للشباب مواليد 2004 ـ 2005، والتي ستقام في العاصمة عمان خلال الفترة من 16 ولغاية 27 تموز المقبل، وهي التصفيات الرسمية المؤهلة إلى بطولة العالم التي تقام في بولندا صيف العام المقبل 2025.اضافة اعلان
وقال رئيس الاتحاد الأردني الدكتور تيسير المنسي، أن استضافة هذه النسخة من البطولة يعزز من توجهات الاتحاد الفنية الرامية إلى الاهتمام بمنتخبات الفئات العمرية المختلفة، لافتا إلى أن الاتحاد ومنذ تسلمه قرار الاستضافة رسميا بدأ في التحضير والإعداد لهذه البطولة، التي ينتظر أن تشهد مشاركة كبيرة من منتخبات القارة حسب تأكيد المنسي.
وينتظر أن يحدد الاتحاد الآسيوي ومقره الكويت، خلال الأيام القليلة المقبلة موعدا للقرعة، والتي ستسحب من العاصمة عمان وسط ترتيبات عالية المستوى بدأ الاتحاد الأردني بالتحضير لها، وذلك بحضور المسؤولين بالاتحادين الأردني والآسيوي والمدعوين ورجال الإعلام الرياضي.
وكانت لجنة خاصة من الاتحاد الآسيوي قد زارت الأردن مؤخرا واطلعت على الملاعب، التي ستقام عليها المباريات وهي صالتي الأميرة سمية وقصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، والصالات التي ستستقبل تدريبات الفرق، اضافة إلى الفنادق التي ستقيم فيها الفرق المشاركة واللجنة الفنية والأطقم التحكيمية.
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