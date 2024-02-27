الثلاثاء 27 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن يستضيف بطولة العالم للمصارعة تحت 17 عاما

مصارعة
شعار الاتحاد الأردني للمصارعة
عمان - الغد - أعلن الاتحاد الدولي للمصارعه رسميا عن إسناد تنظيم بطولة العالم للمصارعه تحت 17 عاما للاتحاد الاردني لتقام البطولة في عمان خلال الفتره من 19-25  آب (أغسطس) المقبل .اضافة اعلان
ويأتي هذا القرار بعد سلسة النجاحات التي حققها الأردن العام الماضي باستضافته بطولة العالم للمصارعه للناشئين والتي نجح خلالها الاتحاد الأردني للمصارعه في تقديم نسخه استثنائية .
وقال رئيس الاتحاد م. محمد العوامله إن إسناد تنظيم البطوله العالمية للاردن يؤكد على مدى ثقة الاتحاد الدولي وأسرة المصارعه الدولية بالاردن ويضع المصارعه الأردنية على الخارطة الدوليه .
وأكد العوامله جاهزية اتحاد المصارعة وكوادره لهذه الاستضافه التي ستكون استثنائية قائلا :"نحن مستعدون لهذه الاستضافه التي ستضاف إلى النجاحات التي حققناها سابقا خاصه بعد الخبره الكبيره لدى الكوادر الأردنيه في تنظيم البطولات العالمية للمصارعه .
وقال نائب رئيس اتحاد المصارعه والناطق الأعلامي م. عبدالله قطيشات أنه بعد النجاح الذي تحقق العام الماضي من خلال استضافة بطولتي آسيا للناشئين و بطولة العالم للشباب و اللاتي حظيتا بدعم ورعاية مباشره من اللجنة الأولمبية برئاسة سمو الأمير فيصل بن الحسين الذي شكلت توجيهات سموه ورؤيته دعما كبيرا لخطط الاتحاد مما انعكس بنتائج إيجابية على مستقبل المصارعة الأردنية من خلال استضافة البطولات الدولية والإقليمية .
واشار قطيشات ان استضافة هذه البطولات وتنظيمها بالتنسيق مع اسرة المصارعة العالمية وضع الأردن على خريطة المصارعة العالمية و جعلها مركزا اقليميا لتطوير اللعبة في المنطقة.
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