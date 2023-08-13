الأحد 13 آب 2023
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الأردن يستضيف بطولة مصارعة الاخضاع "الغرابلينج"

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الفائزين
استضاف الأردن بطولة "أي دي سي سي - ADCC" أكبر وأشهر بطولة المصارعة الاخضاع "الغرابلينج" في العالم، حيث تعتبر البطولة من أكثر الرياضات نموا في العالم بجانب الفنون القتالية المختلطة "إم. إم. أي".اضافة اعلان

 وتنظم البطولة أكثر من ٢٠٠ فعالية كل عام حول العالم يتخلل جدول هذه الفعاليات جولة تصفيات لكل قارة تأهل إلى بطولة العالم التي تقام كل سنتين. 

 واستضاف الأردن خمس بطولات من عام ٢٠٢٢ بعد انقطاع بسبب جائحة كورونا، وكان أول المستضيفين لهذه البطولة في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى استضافة البطولة في شهر يناير ٢٠٢٣، والذي وضع الأردن على خارطة هذه اللعبة وجعله قبلة للاعبين و المهتمين في هذه الرياضة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبعض الدول الأوروبية. وتساهم البطولة في السياحة، حيث تعتبر عامل مهم في جذب السياحي في الأردن، واستقطاب الكثير من اللاعبين المشجعين لهذه اللعبة من أكثر من ٢٥ دولة.

وتم تثبيت جولة عمان الدولية وجولة البحر الميت، حيث تطلع اللجنة المنظمة للبطولة إلى تعزيز جهودها للاستفادة من الزخم وموقع المملكة في زيادة الاستقطاب للسياحة الرياضية والنظر في إمكانية إقامة بطولة في مدينة العقبة في المستقبل.







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