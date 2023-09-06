الأربعاء 06 أيلول 2023
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الأردن يشارك في بطولة الألعاب الرياضية للمصابين العسكريين " ألعاب إنفكتوس"

شعار الألعاب الرياضية للمصابين العسكريين " ألعاب إنفكتوس"
شعار بطولة الألعاب الرياضية للمصابين العسكريين " ألعاب إنفكتوس"
عمان - الغد - غادر الوفد الأردني عمان، متوجهاً إلى مدينة دوسلدورف الألمانية، للمشاركة في دورة الألعاب الرياضية للمصابين العسكريين " ألعاب إنفكتوس" التي تقام خلال الفترة من 9 إلى 16 الشهر الحالي.اضافة اعلان
ويرأس الوفد الأردني سمو الأمير مرعد بن رعد كبير الأمناء - رئيس مجلس إدارة الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين يرافقه نائب رئيس مجلس الإدارة الشريف ناصر بن ناصر، ومدير عام الهيئة العميد الركن الطيار المتقاعد موران ترك والطاقم الفني والإداري بمشاركة 16 لاعباً من منتسبي الهيئة للمنافسة في مسابقات رفع الأثقال، والتجديف، وألعاب القوى (الوثب، والجري، وسباق الكراسي المتحركة، ورمي القلة، ورمي القرص).
ويضم المنتخب الأردني للمصابين العسكريين كل من اللاعبين: رولى العمرو، وزيد المصطفى، ورأفت الشبول، واحمد البراهمة، ومحمد دردس، وناجح السوالمة، وحسام الحويان، ويوسف خريشه، وجعفر المرادات، وطارق النقرش، وهمام النداف، وأنور السعيدات، وعبدالله العنزه، وأسامة الرفاعي، ويوسف المومني، وحسن سلامة.
ويشارك في هذه البطولة الدولية للمصابين العسكريين (ألعاب إنفكتوس) في دورتها السادسة 500 لاعب ولاعبة يمثلون 21 دولة حول العالم يتنافسون في عشرة مسابقات.
يذكر أن هذه المرة الرابعة التي يشارك فيها الفريق الأردني في هذه الفعالية الرياضية الدولية الهامة التي تخص المصابين العسكريين حيث حصد خلالها العديد من الميداليات الملونة وسط آمال جديدة بتحقيق أفضل النتائج والمحافظة على ما تحقق من إنجازات سابقة في هذا المحفل الرياضي الكبير.

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