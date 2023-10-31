الثلاثاء 31 تشرين الأول 2023
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الأردن يفتتح مشواره بلقاء لبنان بـ "غرب آسيا" للناشئات

من تدريبات المنتخب الوطني للناشئات استعدادا لبطولة غرب آسيا - (من المصدر)
من تدريبات المنتخب الوطني للناشئات استعدادا لبطولة غرب آسيا - (من المصدر)
عمان - الغد - أسفرت قرعة بطولة اتحاد غرب آسيا الرابعة للناشئات لكرة القدم، عن مواجهة المنتخب الوطني مع نظيره اللبناني، في بداية مشواره بالبطولة التي تنطلق يوم 9 الشهر الحالي على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.اضافة اعلان
وجرى خلال القرعة التي سحبت اليوم ، تسكين المنتخبات المشاركة وهي الأردن ولبنان والعراق وسورية على مواقعها من 1 إلى 4 وضمن مجموعة واحدة، بحيث ستخوض الدور الأول من البطولة بنظام الدوري من مرحلة واحدة.
وفي الدور الثاني يلتقي متصدر الدور الأول مع المركز الثاني لتحديد بطل البطولة ووصيفه، فيما يتواجه صاحبا المركزين الثالث والرابع لمعرفة بقية المراكز.
وبحسب جدول البطولة، تنطلق البطولة بلقاء منتخبا سورية والعراق عند الساعة الخامسة مساء، ثم مباراة الأردن ولبنان عند الساعة الثامنة مساء.
وتتواصل البطولة يوم 11 من الشهر بالتوقيتين ذاتهما، الأولى بين لبنان وسورية والثانية بين العراق والمنتخب الوطني، على أن تقام يوم 13 الجولة الثالثة حين يلعب العراق ولبنان ثم المنتخب الوطني وسوري، بختام منافسات الدور الأول.
وسيشهد اليوم الأخير من البطولة 15 تشرين الثاني ( وفمبر)  إقامة مباراتي الدور النهائي بين ثالث ورابع ترتيب الدور الأول، وبعد ذلك عند الساعة الثامنة بين المتصدر والمركز الثاني في المباراة النهائية لتحديد بطل النسخة الرابعة من البطولة.
يشار إلى أن المنتخب اللبناني يحمل لقب النسخة الثالثة من البطولة التي أقيمت بمدينة العقبة مطلع العام الحالي، على حساب صاحب المنتخب الوطني الذي حل وصيفا.
كما سبق، وتوج المنتخب اللبناني بلقب النسخة الثانية في عمان أواخر العام 2019، فيما جاء المنتخب الوطني بالمركز الثاني بفارق الأهداف عن المنتخب السوري الذي حل ثالثا، والمنتخب الفلسطيني بالمركز الرابع.
وأقيمت النسخة الأولى من البطولة في دبي العام 2018، وتوج وقتها المنتخب الوطني باللقب على حساب نظيره اللبناني الذي حل وصيفا، وجاء المنتخب الفلسطيني ثالثا، والبحرين رابعا.
ويواصل المنتخب الوطني تدريباته اليومية على ملعب البولو، تحت قيادة المدير الفني حسام أبو رياش.

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