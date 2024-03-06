الأسبوع الرابع عشر من دوري المحترفين ينطلق غدا

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تنطلق يوم غد منافسات الأسبوع الرابع عشر من الدوري الأردني للمحترفين لموسم 2023-2024.ويلتقي السلط مع شباب الأردن عند الخامسة عصر الخميس على ملعب السلط، قبل أن يستقبل سحاب ضيفه الأهلي عند السابعة والنصف مساء على ستاد عمان.ويواجه الرمثا نظيره الحسين عند الخامسة عصر الجمعة على ستاد الحسن، قبل أن يحل الجليل ضيفا على شباب العقبة عند السابعة والنصف مساء على ستاد الأمير محمد.ويستقبل الوحدات ضيفه مغير السرحان عند الخامسة عصر السبت على ستاد عمان، قبل أن يلتقي معان مع الفيصلي عند السابعة والنصف مساء على ستاد الأمير محمد.ويتصدر الحسين ترتيب الفرق برصيد 37 نقطة، متقدماً عن الفيصلي 30، يليه الوحدات 28، ثم الرمثا 19، شباب العقبة 18، شباب الأردن 16، مغير السرحان ومعان 14، السلط والجليل 10، الأهلي وسحاب 9.وتتولى قناة الاتحاد على يوتيوب (اضغط هنا)، البث المباشر للمباريات.الطواقم التحكيميةفيما يلي الطواقم التحكيمية لمباريات الأسبوع الرابع عشر:مباراة السلط وشباب الأردنالحكام: إبراهيم سمارة، الحكام المساعدين عمرو عجاج، مراد الذيبة، ومحمود صبيح رابعا.مباراة سحاب والأهليالحكام: صدام عمارة، الحكام المساعدين أيمن عبيدات، أحمد الحتو، ومروان إسماعيل رابعا.مباراة الرمثا والحسينالحكام: محمد مفيد، الحكام المساعدين محمد الخلف، حمزة سعادة، وسيم طبيشات رابعا، ومحمود ظاهر حكم إضافي.مباراة شباب العقبة والجليلالحكام: أحمد يعقوب، الحكام المساعدين أحمد سمارة، إبراهيم العموش، وبكر هباهبة رابعا.مباراة الوحدات ومغير السرحانالحكام: أحمد راضي للساحة، الحكام المساعدين محمود ظاهر، منذر عقيلان، وموسى اللحام رابعا.مباراة معان والفيصليالحكام: محمود السوالمة للساحة، الحكام المساعدين أحمد مؤنس، محمد محرم، وإسراء مبيضين رابعا.