الثلاثاء 04 تموز 2023
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"الأصايل" يواصل تحضيراته لاستضافة ثاني جولات بطولة الأردن للقفز عن الحواجز

مدير مركز الأصايل للفروسية عبد الهادي النابلسي - (من المصدر)
مدير مركز الأصايل للفروسية عبد الهادي النابلسي - (من المصدر)
 يواصل مركز الأصايل للفروسية، تحضيراته لاستضافة الجولة الثانية من بطولة الأردن للقفز عن الحواجز للعام الحالي، والتي تقام يوم بعد غد الجمعة بمشاركة واسعة.اضافة اعلان
وبين مدير النادي عبد الهادي النابلسي أن الاستعدادات اكتملت لإقامة الجولة بأفضل الصور الفنية والإدارية، مضيفا في حديثه لـ"الغد"، بأن مركز الأصايل يفخر بالتعاون مع الاتحاد الملكي الفروسية برئاسة سمو الأميرة عالية بيت الحسين، خصوصا أن المركز يحرص على استضافة البطولات وإقامتها بشكل دائم. 
ويسعى المركز إلى المساهمة في تطوير رياضة الفروسية وخصوصا القفز على الحواجز، ويضم فرسانا وفارسات يتمتعون بمستويات فنية متطورة، وهو يشارك في كافة بطولات اتحاد الفروسية. 
وأكد النابلسي أن إدارة المركز أنجزت كافة الأعمال الخاصة بالميدان والأمور الخاصة بالفرسان، حيث تدل الأرقام الأولية للتسجيل، على مشاركة واسعة من الفرسان والفارسات الأردنيين والأردنيات، إضافة للفرسان العرب والأجانب المقيمين بالأردن.
وقال النابلسي أن الجولة الثانية تضم 8 فئات هي، فئة 60 سم، وفئة 80 سم، وفئة 90 سم، وفئة 100 سم، وفئة 110-115 سم، وفئة 120-125 سم، وفئة 130-135 سم، وفئة 140-145 سم، وأكد أن مركز الأصايل سيستضيف الجولة الثالثة من البطولة، يوم الحادي والعشرين من الشهر نفسه، مضيفا أن بطولة الأردن للقفز عن الحواجز للعام الحالي تضم البطولة 6 جولات. 
وأوضح النابلسي، أن نادي الأصايل يعمل على تجهيز جيل واعد من الفرسان والفارسات، سيتم تقديمهم عبر جولات بطولة الأردن، حيث يمتلكون القدرات والإرادة على تحقيق النجاح في هذه الرياضة من خلال التدريبات المستمرة على مدار الأسبوع، في ميدان النادي.
وخصص اتحاد الفروسية خصص جوائز مالية للفائزين بالبطولة، وسيتم توزيع الجوائز النقدية والعينية في جميع الجولات، ويتم تتويج الفائزين بالمراكز الستة الأولى بعد نهاية كل فئة بالجولة باستثناء فئة 140-145 سم من جولات الدوري.
ويبلغ مجموع الجوائز المالية للدوري 14000 ألف دينار، فيما تبلغ الجوائز المالية لكل جولة 2000 دينار، ويحق للنادي أو المركز المستضيف لأي جولة من الجولات، زيادة الجوائز المالية أو إضافة جوائز عينية.  
وحدد الاتحاد النقاط التراكمية للدوري، حيث ينال الفائز بالمركز الأول 20 نقطة، والفائز بالمركز الثاني 17 نقطة، والفائز بالمركز الثالث 15 نقطة، والفائز بالمركز الرابع 14 نقطة، والفائز بالمركز الخامس 13 نقطة، والفائز بالمركز السادس 12 نقطة.
ويستضيف مركز الصهيل للفروسية الجولة الرابعة يوم الرابع من شهر آب (أغسطس) المقبل، وتقام الجولة الخامسة ما قبل الأخيرة بضيافة مركز فورست هيل للفروسية في الثامن عشر من الشهر نفسه، على أن تختتم منافسات البطولة بإقامة الجولة السادسة والأخيرة يوم الخامس والعشرين من الشهر ذاته على ميدان نادي الجواد العربي.  
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