"الأفعى" جيفرسون.. نسخة حقيقية عن الراحل براينت تمنحه شعبية جارفة

خالد تيسير العميري

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خطف الأميركي رونديه جيفرسون مجنس المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، الأضواء في مشاركاته الأخيرة مع "صقور الأردن" بمختلف المسابقات، حيث ينظر إليه المشجعون على أنه نسخة حقيقية عن أسطورة كرة السلة الأميركية الراحل كوبي براينت، نظرا إلى الشبه الكبير بينهما ليس بالشكل وحسب، بل بسبب تأثر جيفرسون بأسلوب لعب أفعى "بلاك مامبا".هوس الجماهير في شتى أنحاء العالم بالمجنس جيفرسون (28 عاما)، لا ينحصر على وجهي الشبه في الشكل وأسلوب اللعب وحسب، بل إن الجماهير باتت تنظر إلى اللاعب الأميركي صاحب القميص رقم 24، أنه الوريث الشرعي للأسطورة الراحل كوبي براينت، الذي لقي وابنته جيانا مصرعهما في كانون الثاني (يناير) من العام 2020، في حادث تحطم مروحية.في الفلبين وخلال مشاركة المنتخب الوطني بنهائيات كأس العالم، حظي "صقور الأردن" بدعم وتشجيع الكثير من الجماهير الفلبينية، بعدما خطف جيفرسون الأضواء ووجدت فيه الجماهير، صورة طبق الأصل عن نجمها الراحل، وهو المشهد ذاته الذي حظيت به بعثة المنتخب الوطني في الصين على هامش المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية.ولم يخف جيفرسون سعادته، في أن تتم مقارنته بالرياضي الأفضل في لعبة كرة السلة، حيث قال في تصريحات للموقع الرسمي لدورة الألعاب الآسيوية: "شرف كبير أن أقارن بالرياضي المفضل لدي، وواحد من أفضل اللاعبين الذين مارسوا لعبة كرة السلة".وتابع: "يبقى كوبي هو كوبي، لقد فعل أشياء لم يفعلها أي لاعب، وأن تتم مقارنتي به فهذا يشعرني بالتواضع والفخر الشديدين، أشكر الجماهير على حبهم، لأنه من دونهم لم أكن لأسمع مثل تلك الهتافات، أنا أقدرهم وسأستمر في العمل، لأن لعبة كرة السلة تجمع النادي".واختتم: "ما يهمني اليوم هو التعرف على نقاط الضعف والقوة لدى زملائي في المنتخب الأردني، ومعرفة أين يمكنهم التألق وتهيئة الظروف لتحقيق النجاح، وأعتقد أننا نقوم بذلك على نحو جيد"، علما بأن العديد من المصادر أكدت تلقي اللاعب عرضا للاحتراف في الدوري الفلبيني للموسم المقبل.وخاض جيفرسون 5 مباريات مع المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم، حيث بلغ متوسط عدد دقائق لعبه 38.6 دقيقة لكل مباراة وبمعدل تسجيل 23.6 نقطة لكل مباراة، ومعدل متابعات 7.8 ومعدل تمريرات 4.4 ومعدل سرقة الكرة 1.2 ومعدل الفاعلية 22.6، فيما بلغت نسبة نجاحه في التسجيل من داخل القوس 52.4 % (33 من 63) و21.4 % من خارج القوس (3 من 14) و72.9 % من خط الرميات الحرة (43 من 59).ويشغل جيفرسون (198سم) مركزي الجناح ومساعد الارتكاز، حيث كانت آخر محطاته الاحترافية مع فريق أتلتيكو سان جيرمان البورتوريكي، وخاص 22 مباراة مع فريقه هناك، وبلغ متوسط تسجيله 21.7 نقطة، فيما بلغ متوسط متابعاته 9.4 ومعدل تمريراته 4.8 ومعدل سرقة الكرة 2.1.وسبق للاعب المنحدر من أصول مسلمة، اللعب لنحو ستة مواسم في دوري المحترفين الأميركي "NBA" مع فرق؛ بروكلين نتس وتورنتو رابتورز وبورتلاند بلايزرز، ليخوض 305 مباريات مع الفرق الثلاثة التي تناوب على تمثيلها بالفترة من 2015 إلى 2021، ويبلغ معدل تسجيله 9 نقاط في المباراة الواحدة، ومعدل المتابعات 5.5 ومعدل التمريرات الحاسمة 1.9.ولعب جيفرسون بالدوري التركي مع فريق بشيكتاش في الموسم 2021-2022، وبلغ متوسط تسجيله 15 نقطة بمعدل دقائق لعب بلغ 30 دقيقة، كما بلغ متوسط تسجيل جيفرسون خلال احترافه في الدوري الفلبيني بالعام الحالي 30.4 نقطة خلال 16 مباراة وبمعدل 42.1 دقيقة لعب، وبلغ متوسط متابعاته 13.3 متابعة ناجحة، و6.6 تمريرة حاسمة و2.1 ستيل، ليفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفلبيني "MVP".وخاض جيفرسون 37 مباراة بقميص فريق (KCC Egis) الكوري الجنوبي بالموسم 2022-2023، وبلغ متوسط تسجيله 10.3 نقطة لكل مباراة، ومعدل متابعاته 3.9 ومعدل تمريراته 1.0 ومعدل سرقة الكرة 0.6.