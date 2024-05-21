 
الثلاثاء 21 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأمن العام يحصد الذهب في البطولة الدولية لرماية القوس

جانب من مشاركة الأمن العام في البطولة الدولية لرماية القوس (من المصدر)
جانب من مشاركة الأمن العام في البطولة الدولية لرماية القوس (من المصدر)
عمان -الغد- حصد فريق الأمن العام للقوس نتائج مميزة ضمن مشاركته في البطولة الدولية الثالثة لرماية القوس من على ظهر الخيل ، والتى أقيمت في بولندا، حيث حقق الفريق (3) ميداليات ملونة "ذهبية و فضيتين" وسط مشاركة (32) فارسا يمثلون (9) دول وهى "بولندا، تركيا، السودان، الإمارات، الصين، قطر، بريطانيا، إسبانيا، بالإضافة إلى الأردن " يتنافسون على كافة أنمطة اللعبة المختلفة.اضافة اعلان
وجاءت نتائج فريق الأمن العام من خلال ذهبية النمط الأرضي عن طريق الفارس الملازم أول محمد غازي، وفضية النمط الأرضي عن طريق الفارس الملازم أول أحمد بني عيسى، الذي فاز ايضا بفضية النمط الهنغاري.
وترأس وفد مديرية الامن العام إلى البطولة العقيد عمر الجبور، ومدرب الفريق المقدم محمد القعاقعة والفارسان الملازم أول أحمد بني عيسي، الملازم أول محمد غازي.
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