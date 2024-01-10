الأربعاء 10 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأميرة آية: اتفاقية "الطائرة" و"الريادية" خطوة في الاتجاه الصحيح

سمو الأميرة أية بنت الفيصل خلال توقيع الاتفاقية - (تصوير : أمجد الطويل)
سمو الأميرة أية بنت الفيصل خلال توقيع الاتفاقية - (تصوير : أمجد الطويل)
 باركت رئيسة اتحاد الكرة الطائرة سمو الأميرة أية بنت الفيصل، اتفاقية الشراكة والتعاون التي أبرمها اتحاد اللعبة ومدارس التربية الريادية. معتبرة أن هذه الاتفاقية خطوة في الاتجاه الصحيح.اضافة اعلان
جاء ذلك خلال حفل إشهار الاتفاقية الذي جرى في قاعة السلام بمدينة الحسين للشباب، ووقعها نائب رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات والمدير العام للمدارس د.يوسف داود.
وثمنت سمو الأميرة آية، هذه الشراكة ودعم رجل الأعمال د.يوسف داود، معتبرة أن هذه تعد خطوة في الاتجاه الصحيح، في الوقت الذي تدفع فيه هذه الاتفاقية، التوجه إلى رجال الأعمال وشركات القطاعين العام والخاص، بضرورة التوجه لدعم الرياضة والرياضيين ضمن واجبها الوطني لرعاية الشباب ودفع عجلة إنجازات الرياضة الأردنية إلى الأمام".
وحول مدة اتفاقية الرعاية بين الطرفين، رد نائب رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات : "نرحب بانضمام د.يوسف داود إلى أسرة الطائرة الأردنية، فهو داعم قوي للعبة وهذا ما لمسناه منذ استقطابه لرعاية العديد من مراسم التتويج لبطولات الموسم الماضي، ونعايشه حاليا من خلال رئاسته للجنة المنظمة العليا لبطولة الأندية العربية التي ستقام في عمان الشهر المقبل، وذلل العديد من الصعوبات برغبة العطاء الوطني بسخاء للرياضة الأردنية".
وعن أهم بنود الاتفاقية وأكثرها فائدة لمنظومة الطائرة الأردنية، أجاب قطيشات: "أعتقد أن المكسب الحقيقي ضمن بنود الاتفاقية، ضمان صالة قصر الرياضة من قبل اتحاد اللعبة، مقابل أعمال الصيانة وإعادة التاهيل، والذي سيكون على جزأين بدعم من رجل الأعمال داود، حيث يتمثل الجزء الأول بتجهيز الصالة وتقديمها بحلة جديدة، لاستضافة منافسات بطولة الأندية العربية خلال الفترة من 17-29 شباط (فبراير) المقبل، والفترة الثانية ستكون بعد الانتهاء من البطولة، من خلال إجراء صيانة شاملة للصالة ومرافقها، وتقديمها لتكون المنشأة الرياضية "النموذج" للعبة وأركانها، وبتخصيص صالة قصر الرياضة لنشاطات وتدريبات الأندية والمنتخبات الوطنية".
وأضاف: "لن نخوض بالتفاصيل المالية وقيمة عقد الرعاية، بقدر ما نؤكد أن 80 % من الرعاية ستقدم للأندية، وستكون حصة للمنتخبات الوطتية، لنؤكد شراكتنا مع الأندية ومشاركتها في حل مشكلاتها المالية، باعتبارها أساس عملنا في اتحاد الكرة الطائرة، والرافد الحقيقي للمنتخبات الوطنية لجميع الفئات على مستوى الجنسين، ووقود تحليق "الطائرة" الأردنية بالإنجازات في الأجواء العربية والقارية والدولية".
من جانبه، قال المدير العام لمدارس التربية الريادية د.يوسف داود: "سعيد جدا بانضمامي إلى اتحاد الكرة الطائرة، الذي يحقق قفزات نوعية، ومساع حقيقة للتطوير بتوجيهات رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت الفيصل، وجهود كبيرة لنائبها جهاد قطيشات، وأقدم خدماتي بتواضع إلى الاتحاد من خلال توقيع اتفاقية الشراكة، والتي أزيد على بنودها أنني جاهز لتقديم الدعم للعبة لسنوات طويلة، منطلقا من واجبي الوطني تجاه الشباب والرياضة والرياضيين".
وتابع: "أطالب رجال الأعمال بالتوجه إلى دعم الاتحادات الرياضية، باعتبارها الواجهة لتحقيق المنجزات الوطنية، من خلال الأندية والمنتخبات الوطنية، وأشدد على أن الأردن وقيادته الحكيمة يستحقون الكثير، ويجب على الشركات أن تبادر في دعم الرياضة الأردنية، من منطلق تجسيد حب الوطن على أرض الواقع بأقوال مقترنة بالأفعال، وأعد الحضور بأن يروا أولى نتائج هذه الاتفاقية، من خلال استضافة بطولة الأندية العربية، وتقديم صالة قصر الرياضة بشكل متميز".
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