الأميرة آية بنت فيصل تشيد بجهود المشاركين بالدورة الرياضية العربية

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تمنت سمو الأميرة آية بنت فيصل التوفيق لأعضاء البعثة الأردنية المشاركة في دورة الألعاب العربية التي تقام في الجزائر، وتقديم أفضل أداء وحصد الإنجازات التي تعكس مدى تطور الرياضة الأردنية.وأشادت سموها بالجهود التي بذلتها منتخباتنا الوطنية من قبل الأجهزة الفنية والرياضيين خلال الفترة التحضيرية التي تسبق الألعاب العربية، وذلك من أجل الوصول إلى أعلى مستوى من الجاهزية قبيل انطلاق الدورة.وكانت سمو الأميرة آية قد غادرت أمس إلى الجزائر لترأس البعثة الأردنية المشاركة في هذه الدورة.بدورها عبرت رنا نظمي السعيد، الأمينة العامة للجنة الأولمبية الأردنية، عن تفاؤلها بتحقيق الإنجاز في الدورة العربية وذلك نظرا لما تتمتع به الرياضة الأردنية من سمعة كبيرة وتحقيقها نجاحات مميزة على مختلف المستويات.وقالت السعيد :” نتطلع لمشاركة مميزة في الدورة العربية، منتخباتنا باتت جاهزة من أجل المنافسة وتقديم مستويات رائعة والصعود إلى منصات التتويج. الدورة العربية لديها ذكريات كبيرة لدى الأردنيين وساهمت فعلا بتطور الرياضة الأردنية على مر العقود ولهذا نتطلع إليها بأهمية كبيرة”.ويذكر أن الأردن يشارك في الدورة العربية بالجزائر بوفد يتكون من 132 لاعب ولاعبة يمثلون 17 رياضة وهي: ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x3 (رجال وسيدات) والملاكمة والمبارزة ورفع الأثقال والجودو والكراتيه والمصارعة وكرة الطائرة للسيدات والرجال والسباحة والجمباز والشطرنج وكرة الطاولة وكرة اليد وكرة الجرس وألعاب القوى لذوي الهمم.