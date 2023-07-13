الأميرة آية تتوج أبطال الملاكمة.. وختام مميز لـ"المبارزة" بالدورة العربية

المكتب الإعلامي للجنة الأولمبية واتحاد الإعلام الرياضي

توجت سمو الأميرة آية بنت فيصل رئيسة البعثة الأردنية، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، ورئيسة اتحاد الكرة الطائرة، أبطال المنتخب الوطني للملاكمة الحاصلين على الميداليات الملونة في دورة الألعاب العربية التي تختتم منافساتها غدا السبت في الجزائر، ليرفع الأردن رصيده من الميداليات إلى 51 ميدالية موزعة على 15 ذهبية و14 فضية و22 برونزية. اضافة اعلان

وأبدع المنتخب الوطني للملاكمة في الدورة العربية بفوزه بأربع ميداليات ذهبية وميدالية فضية في ختام منافسات "الفن النبيل".

وجاءت الميداليات الذهبية عن طريق محمد أبو جاجة في وزن تحت 61 كغم بعد تغلبه على التونسي سيف الدين العياري، وزياد عشيش تحت وزن 71 كغم بفوزه على المغربي زين الدين امروج، وحسين عشيش تحت وزن 80 كغم بتغلبه على الليبي محمد فريضة، وعدي الهنداوي تحت وزن 86 كغم بفوزه على العراقي علي كاظم، فيما نال يوسف عشيش الفضية في وزن تحت 57 كغم بعد خسارته أمام المغربي سليمان السمغولي.

وكانت اللاعبة حنان نصار قد توجت بالميدالية الذهبية لوزن تحت 52 كغم لتصبح أول ملاكمة أردنية تظفر بميدالية ذهبية في تاريخ المشاركات الأردنية بالدورات العربية.

واختتم المنتخب الوطني للملاكمة مشاركته في دورة الألعاب العربية بتحقيقه 10 ميداليات من بينها 5 ذهبيات وفضية واحدة و4 ميداليات برونزية.

ختام مميز للمبارزة

وأنهى المنتخب الوطني للمبارزة للرجال والسيدات مشاركته في دورة الألعاب العربية بشكل مميز بفوزه باليوم الأخير من المنافسات بميدالية فضية وبرونزيتين.

وجاءت الميدالية الفضية عن طريق منتخب الرجال، والمكون من اللاعبين إياد عودة واياس الزمر وقصي حبوب، في مسابقة سلاح الإيبيه بعد خسارته النهائي أمام المنتخب الكويتي بنتيجة 34-45.

وكان منتخب الرجال قد تغلب في سلاح الإيبيه على الجزائر في الدور ربع النهائي بنتيجة 45-35 وعلى قطر في نصف النهائي بنتيجة 45-41.

وتمكن منتخب الرجال، والمكون من اللاعبين عبدالله الطحلة واحمد العماوي واسامة المصري من الفوز بالميدالية البرونزية لسلاح السابر بعد الخسارة أمام المنتخب التونسي في نصف النهائي بنتيجة 43-45.

وكان منتخب الرجال في سلاح السابر قد تجاوز عقبة الجزائر في الدور ربع النهائي بنتيجة 45-38.

وحقق منتخب السيدات الميدالية البرونزية في مسابقة سلاح الفلوريه بعد خسارته في نصف النهائي أمام الجزائر بنتيجة 39-45.

وكان منتخب سيدات سلاح الفلوريه قد تغلب على المنتخب السعودي في ربع النهائي بنتيجة 45-31.

واختتم المنتخب الوطني للمبارزة مشاركته في الدورة برصيد 10 ميداليات من بينها ذهبيتان و3 فضيات و5 برونزيات.

الكراتيه تتقدم

وتقدم لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني للكراتيه للمنافسة بكل قوة للظفر بالميداليات، وذلك بعد فوز اللاعبة لين منصور على اللاعبة السعودية بنتيجة 8-0 لوزن تحت 55 كغم، والفوز ايضا على اللاعبة التونسية شيرين زاراني بنتيجة 3-0، وعلى اللاعبة المغربية سوسن بن شباب بنتيجة 4-1 لتتأهل إلى النهائي، وفوز اللاعب حسن مصاروة على اللاعب السوري وسام أبو محمد بنتيجة 5-2، لوزن تحت 75 كغم، وفوز اللاعب عمر شقرة على اللاعب السعودي عبدالعزيز البشير بنتيجة 8-5 لوزن تحت 60 كغم، ليتأهل إلى النهائي.

برونزية لكرة الطاولة

أحرز ثنائي المنتخب الوطني لكرة الطاولة زيد أبو يمن وتيماء أبو يمن الميدالية البرونزية في مسابقة الزوجي المختلط في دورة الألعاب العربية والتي تقام فعالياتها في مدينة تيبازة، في الوقت الذي ضمن فيه الثنائي تيماء أبو يمن وبتول خضر الفوز بإحدى الميداليات، بعد الفوز الذي حققهن على لاعبتي من منتخب سورية بنتيجة 3-1، في مسابقة زوجي السيدات.

وفي كرة الهدف، بلغ المنتخب الوطني المباراة النهائية بعد فوزه على قطر بنتيجة 11-5.

وفي منافسات كرة السلة 3x3، استهل المنتخب الوطني للرجال مشواره في الدورة بخسارتين أمام فلسطين بنتيجة 9-22 والجزائر 12-15 ضمن المجموعة الأولى، وخسر كذلك منتخب السيدات أمام تونس بنتيجة 11-21 لحساب المجموعة الأولى.

ولم يتمكن المنتخب الوطني للكرة الطائرة للرجال من بلوغ المباراة النهائية بعد خسارته أمام الجزائر بنتيجة 0-3 بواقع (16-25، 18-25، 17-25) في الدور نصف النهائي، وكذلك الحال لمنتخب السيدات بعد خسارته أمام الجزائر بنتيجة 0-3 بواقع (10-25، 6-25، 13-25).

وودع لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال أحمد الخوالدة منافسات وزن 73 كغم للخطف والنتر بعد حلوله في المركز السادس.

وفي منافسات الشطرنج الخاطف، حلت لاعبتا المنتخب الوطني ربى القضاة بالمركز الثامن برصيد 5 نقاط ونصف، وغيداء العطار بالمركز الثامن عشر برصيد 4 نقاط ونصف.

منافسات اليوم

يبحث المنتخب الوطني للكرة الطائرة للرجال والسيدات، عن الميداليتين البرونزيتين عندما يلتقيان اليوم مع قطر والإمارات على التوالي لتحديد المركز الثالث في صالة حرشة حسان بالجزائر العاصمة.

وتختتم منافسات كرة الطاولة اليوم بإقامة الأدوار التمهيدية والنهائيات لفردي الرجال والسيدات.

ويواصل لاعبو المنتخبات الوطنية مشاركتهم في مسابقات كرة السلة 3x3 ورفع الأثقال والكراتيه.