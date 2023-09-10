الأميرة زينة راشد تتوج الفائزات ببطولة آسيا لكرة الطاولة

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شاركت سمو الأميرة زينة راشد، عضو مجلس إدارة مؤسسة الاتحاد الدولي لكرة الطاولة ITTF Foundation، في تتويج اللاعبات الفائزات في مسابقة فردي السيدات في النسخة رقم 26 من البطولة الآسيوية، والتي اختتمت أمس في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية.وحضرت سمو الأميرة زينة اللقاءات النهائية للبطولة، بدعوة من رئيس الاتحاد الآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي القطري خليل المهندي، مثلما التقت بوفد الاتحاد الأردني الذي شارك في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي، والذي تكون من رئيس الاتحاد طارق الزعبي، وعضو مجلس إدارة الاتحاد أحمد الرفاعي.وحظيت سمو الأميرة زينة راشد بترحيب كبير من أسرة الاتحادين الآسيوي والكوري الجنوبي، لافتين إلى أن حضور سموها زاد من نجاحات البطولة.وعبرت سموها عن سعادتها الكبيرة بحضور منافسات الحدث الآسيوي الكبيرة، ومشيدة بالتنظيم المميز للبطولة.ويذكر أن الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي منحت الأردن شرف تنظيم بطولة الرواد الآسيوية الثانية، والتي ستقام في منطقة البحر الميت العام المقبل، وذلك بعد العرض الذي قدمه رئيس الاتحاد طارق الزعبي، الذي شدد على أهمية منطقة البحر الميت في استضافة مثل هذا الحدث الكبير، خصوصا وأن المنطقة تعد إحدى واجهات الأردن السياحية نظرا لما تمثله من أهمية في جذب السياحة العالمية، وما تحتويه من مواقع علاجية.