الأحد 08 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الأميرة سارة بنت فيصل تحضر حفل ختام دورة الألعاب الآسيوية

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الأميرة سارة بنت فيصل تحضر حفل ختام دورة الألعاب الآسيوية

عمان - الغد- حضرت سمو الأميرة سارة بنت فيصل، رئيسة البعثة الأردنية المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية اليوم الأحد، حفل الختام الخاص بالدورة الآسيوية والتي استضافتها مدينة هانغتشو الصينية على مدار الأسبوعين الماضيين بمشاركة أكثر من ١٢ ألف رياضي مثلوا ٤٥ دولة.اضافة اعلان
وأشادت سمو الأميرة سارة بنت فيصل بالإنجازات التي حققتها المنتخبات الوطنية في هذه النسخة من الدورة الآسيوية، مؤكدةً أن جميع الرياضيين قدموا كل ما لديهم للوصول إلى أفضل النتائج.
كما أشارت الأميرة سارة إلى أن دورة هانغتشو كانت محطة استعدادية مهمة لمنتخباتنا الوطنية التي تمتلك فرصة التأهل إلى أولمبياد باريس العام المقبل.
ونجحت البعثة الأردنية في نيل ٩ ميداليات من بينها ٥ فضيات و٤ برونزيات، حيث أحرز الميداليات الفضية كل من عبد الرحمن المصاطفة (الكراتيه) وزيد مصطفى (التايكواندو) وصالح الشرباتي (التايكواندو) وحسن مصاروة (الكراتيه) ومنتخب كرة السلة للرجال، في حين جاءت الميداليات البرونزية عن طريق كل من زيد الحلواني (التايكواندو) وعبدالله حماد (الكراتيه) ومحمد الجعفري (الكراتيه) وجود الضروس (الكراتيه).  

وحظيت لاعبة المنتخب الوطني للكراتيه، جود الضروس، اليوم بشرف حمل العلم الأردني خلال حفل الختام والذي احتضنه ملعب هانغتشو الأولمبي.

واختتم الحفل بتسليم علم المجلس الأولمبي الآسيوي إلى محافظ مدينة ناغويا اليابانية والتي ستستضيف النسخة المقبلة من الألعاب الآسيوية عام ٢٠٢٦.
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