الثلاثاء 20 حزيران 2023
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الأميرة عالية تفتتح فعاليات السباق التأهيلي للقدرة والتحمل

سمو الأميرة عالية بنت الحسين خلال افتتاح السباق التأهيلي الثالث للقدرة والتحمل - (من المصدر)
سمو الأميرة عالية بنت الحسين خلال افتتاح السباق التأهيلي الثالث للقدرة والتحمل - (من المصدر)
 افتتحت سمو الأميرة عالية بنت الحسين رئيسة الاتحاد الملكي للفروسية، أول من أمس فعاليات السباق التأهيلي الثالث للقدرة والتحمل، حيث يقيم الاتحاد 4 سباقات تأهيلية للقدرة والتحمل لمسافة 40 كم و80 كم، و3 سباقات دولية، ومنها سباق الحسين للقدرة والتحمل، الذي يحرص الاتحاد على تنظيمه سنويا في وادي رم.اضافة اعلان
 وشهدت منافسات السباقات التأهيلية التي جرت حتى الآن مشاركة واسعة من الفرسان والفارسات الأردنيين والأردنيات والمشاركين العرب والأجانب في كافة مراحل السباق، ولم تحسم الألقاب حتى الأمتار الأخيرة، وتحظى السباقات باهتمام واسع من المراكز التي تهتم بالخيول، إضافة إلى الأشخاص الذين يهتمون بهذه الرياضة. 
ويواصل اتحاد الفروسية الملكي تنفيذ خطته للعام الحالي حسب البرنامج الزمني الموافق عليه من قبل أسرة الاتحاد برئاسة سمو الأميرة عالية بنت الحسين رئيس الاتحاد. 
 وينطلق السباق التأهيلي الأخير في الرابع عشر من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. فيما يقام السباق الدولي للقدرة والتحمل لمسافة 100 كم و120 كم، مطلع شهر حزيران (يونيو) المقبل، والسباق الدولي الثاني لمسافة 100 كم و120 كم و160 كم، يومي التاسع والعشرين والثلاثين من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، ويقام سباق الحسين للقدرة والتحمل لمسافة 100 كم و120 كم، يومي الرابع عشر والخامس عشر من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. 
 وكانت سمو الأميرة عالية بنت الحسين قد افتتحت الجمعة الماضي الجولة الأولى من بطولة الأردن للقفز عن الحواجز، التي ينظمها اتحاد الفروسية الملكي الأردني، على ميدان مركز نادي الجواد العربي.
وشهدت الجولة الأولى تنافسا وإثارة بين المشاركين، حيث يضم الدوري 8 فئات، وهي فئة 60 سم، وفئة 80 سم، وفئة 90 سم، وفئة 100 سم، وفئة 110-115 سم، وفئة 120-125 سم، وفئة 130-135 سم، وفئة 140-145 سم.
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