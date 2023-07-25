الأميركي جيفرسون.. مؤشرات رقمية تبشر بإضافة نوعية لمنتخب السلة

خالد تيسير العميري

اضافة اعلان

استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة السلة، على الأميركي رونداي هوليس جيفرسون، ليكون اللاعب المجنس الجديد الذي سيمثل "صقور الأردن" في نهائيات كأس العالم 2023 بكرة السلة، والتي تحتضنها الفلبين واليابان وإندونيسيا "استضافة مشتركة" في الفترة من 25 آب (أغسطس) إلى 10 أيلول (سبتمبر) المقبلين.ويكثف اتحاد كرة السلة، اتصالاته، من أجل إنجاز معاملة منح الجنسية الأردنية لنجم كرة السلة الأميركي جيفرسون، حتى يتسنى لاتحاد اللعبة إرسال أوراق اللعب المكتملة لطلب قبوله على لائحة الاتحاد الدولي "فيبا".ويأتي التعاقد مع جيفرسون (28 عاما)، بناء على توصية من المدير الفني وسام الصوص وجهازه المعاون، وذلك لتعويض غياب صانع الألعاب الأميركي دار تاكر، الذي قدم اعتذاره عن عدم التواجد مع المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة، لأسباب عائلية.ويشغل جيفرسون (198سم) مركزي الجناح ومساعد الارتكاز، قادما من فريق أتلتيكو سان جيرمان البورتوريكي، حيث خاص 22 مباراة مع فريقه هناك، وبلغ متوسط تسجيله 21.7 نقطة، فيما بلغ متوسط متابعاته 9.4 ومعدل تمريراته 4.8 ومعدل سرقة الكرة 2.1.وسبق للاعب المنحدر من أصول مسلمة، اللعب لنحو ستة مواسم في دوري المحترفين الأميركي "NBA" مع فرق؛ بروكلين نتس وتورنتو رابتورز وبورتلاند بلايزرز، ليخوض 305 مباريات مع الفرق الثلاثة التي تناوب على تمثيلها بالفترة من 2015 إلى 2021، ليبلغ معدل تسجيله 9 نقاط في المباراة الواحدة، ومعدل المتابعات 5.5 ومعدل التمريرات الحاسمة 1.9.ولعب جيفرسون بالدوري التركي مع فريق بشيكتاش في الموسم 2021-2022، وبلغ متوسط تسجيله 15 نقطة بمعدل دقائق لعب بلغ 30 دقيقة، كما بلغ متوسط تسجيل جيفرسون خلال احترافه في الدوري الفلبيني بالعام الحالي 30.4 نقطة خلال 16 مباراة وبمعدل 42.1 دقيقة لعب، وبلغ متوسط متابعاته 13.3 متابعة ناجحة، و6.6 تمريرة حاسمة و2.1 ستيل، ليفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفلبيني "MVP". وخاض جيفرسون 37 مباراة بقميص فريق (KCC Egis) الكوري الجنوبي بالموسم 2022-2023، وبلغ متوسط تسجيله 10.3 نقطة لكل مباراة، ومعدل متابعاته 3.9 ومعدل تمريراته 1.0 ومعدل سرقة الكرة 0.6.وسيكون جيفرسون لائقا للعب مع المنتخب الوطني للرجال، بدءا من معسكر البرتغال، الذي يقام بالفترة من 26 إلى 31 تموز (يوليو) الحالي، ويتخلله خوض بطولة كأس البرتغال، التي تضم إلى جانبه، منتخبات: جمهورية التشيك وساحل العاج والبرتغال "المضيفة".ومن المقرر أن تعود بعثة المنتخب الوطني في وقت لاحق من اليوم إلى أرض المملكة قادمة من جمهورية ليتوانيا، وذلك بعد ختام المعسكر التدريبي، الذي تخلله خوض 3 مباريات ودية مع المنتخب الليتواني -المصنف الثامن على العالم- والذي ضم اللاعبين: مالك كنعان وأمين أبو حواس وأحمد الحموري وفريدي إبراهيم وفادي قرمش وسامي بزيع وأمير عيد وزيد عباس ومحمد شاهر وأحمد الدويري وأحمد حمارشة ويوسف أبو وزنة وهاشم عباس، إلى جانب الجهاز الفني بقيادة وسام الصوص ومساعديه محمد حمدان وعبدالله أبو قورة وإغناسيو رودريجيس والمعد البدني أحمد سمير والمعالجين حسن برهومة وسنا دي لوس أنجيليس، ومدير المنتخب محمد الدباس.ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة بالمونديال إلى جانب منتخبات، أميركا واليونان ونيوزيلندا، حيث سيفتتح مشواره في كأس العالم بالعاصمة "مانيلا" يوم السبت 26 آب (أغسطس) المقبل بمواجهة المنتخب اليوناني عند الساعة 11:45 ظهرا بتوقيت الأردن، ثم يلتقي نيوزيلندا يوم الاثنين 28 منه بالتوقيت نفسه، على أن يختتم مشواره في الدور الأول بمواجهة المنتخب الأميركي يوم الأربعاء 30 من الشهر ذاته عند الساعة 11:40 ظهرا.