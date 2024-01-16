الثلاثاء 16 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأمير راشد يبارك إنجازات "التايكواندو" ويوصي بالاهتمام بالناشئين

سمو الأمير راشد بن الحسن يتوسط اعضاء الهئية العامة لاتحاد التايكواندو.-(من المصدر)
سمو الأمير راشد بن الحسن يتوسط اعضاء الهئية العامة لاتحاد التايكواندو.-(من المصدر)
 ترأس سمو الأمير راشد بن الحسن رئيس اتحاد التايكواندو أول من أمس، اجتماع الهيئة العامة العاملة غير العادي  للاتحاد، في فندق "جراند حياة عمان".اضافة اعلان
ورحب الأمير راشد بأعضاء الهيئة العامة العاملة لاتحاد التايكواندو، وأشاد بتأهل لاعبي المنتخب الوطني لأولمبياد باريس 2024، وأوصى بضرورة الاهتمام بفئة الناشئين من أجل بناء جيل جديد من اللاعبين، كما أشاد بعمل الجهاز التدريبي والإعلام الأردني لدعمه لاتحاد اللعبة.
وتم استعراض أهم الخطوط العريضة للعام الحالي، وفقا لجدول الأعمال الذي تم استعراضه من قبل الناطق الإعلامي للاتحاد فيصل العبداللات، حيث تم المصادقة على التقرير المالي بإجماع الأعضاء، بعد استعراضه من قبل المحاسب القانوني من شركة "بيكرتيلي" للتدقيق المالي.
وتم إقرار استراتيجية الاتحاد للدورة الأولمبية 2024 – 2028، وما تتضمنه من خطة تنفيذية للعام الحالي، وتم اعتمادها والموافقة عليها، بعد إجراء عملية التصويت عليها من قبل أعضاء الهيئة العاملة، وإرسالها إلى اللجنة الأولمبية حسب الأصول.
كما تم فتح باب النقاش حول الاستراتيجية، حيث أشاد جميع أعضاء الهيئة بالجهود المبذولة لإعدادها والتي سيسهم تطبيقها في تجسيد مبادئ الحوكمة الرشيدة.
وقدم المدير التنفيذي للاتحاد وائل ابو رحيم، شرحاً تفصيلياً لجميع مفاصل الاستراتيجية مقرونا بالمنهجية المتبعة في إعدادها، بمعاييرها المعروفة كافة.
ووفقا لما ذكره العبداللات لـ"الغد"، تم استعراض الإنجازات التي حققها اتحاد التايكواندو، والبطولات التي استضافها الأردن ومن أهمها بطولة الحسن الدولية (عيار نجمة)، وبطولة كأس الرئيس (عيار نجمتين)، وبطولة الأمل والطموح للتايكواندو للاجئين، وتمت مناقشة 4 محاور مهمة، وهي: أداء المنتخب الوطني والحوكمة وتطوير اللعبة وبناء الكفاءات، ومن أجل التميز سيتم اعتماد العمل عن طريق منصة خاصة لاتحاد اللعبة، وتقييم المنتخب من قبل لجنة المنتخبات ووضع معايير علمية لمسار اللاعبين والاستفادة من تقنيات التكنولوجيا المتوفرة في صالة جبل عمان التابعة لاتحاد التايكواندو، وإقامة شراكة مستدامة مع القطاع الخاص لدعم اللاعبين، وبناء كفاءات الحكام والمدربين وتطويرها.
وقال العبداللات: "وفقا لخطة العام الحالي، تم وضع تصور لإقامة نحو 5 معسكرات داخلية وخارجية قبل الأولمبياد، وإقامة تصفيات للمنتخبات الوطنية للفئات العمرية كافة، الشهر المقبل لاختيار عناصر المنتخب الوطني، كما تم وضع خطة للمشاركات الخارجية التي تشمل بطولات الجائزة الكبرى والتصفيات الآسيوية وبطولات كأس الرئيس والفجيرة الدولية وكأس العرب والبطولات العالمية والآسيوية، وبطولة العالم للناشئين، وغيرها من البطولات التي تساهم في عملية الإعداد للمنتخب الوطني للأولمبياد، وتطور من أداء فئة الناشئين".
وأضاف:" يغادر المنتخب الوطني للتايكواندو يوم غد إلى الإمارات للمشاركة في المعكسر التدريبي الدولي، الذي يأتي استعدادا لبطولتي كأس العرب والفجيرة الدولية، استعدادا للأولمبياد المقبل، كما ينظم اتحاد التايكواندو دورة الحكام الوطنية".
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