 
الإثنين 20 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأمير رعد يفتتح بطولة ألعاب الأولمبياد الخاص الأردني

الأمير رعد يفتتح بطولة ألعاب الأولمبياد الخاص الأردني
الأمير رعد يفتتح بطولة ألعاب الأولمبياد الخاص الأردني

افتتح سمو الأمير رعد بن زيد رئيس الأولمبياد الخاص، بطولة ألعاب الأولمبياد الخاص الأردني.

وجرى حفل الافتتاح في قاعات وملاعب مجمع سمو الأمير رعد بن زيد الرياضي (اللجنة البارالمبية الأردنية)، بحضور سمو الأمير مرعد بن رعد كبير الأمناء ورئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما حضر الافتتاح رئيس اللجنة البارالمبية الأردنية الدكتور حسين أبو الرز، وعضو مجلس الإدارة إبراهيم الحليق، ومدير المجمع داود شحاده.

واشتمل الافتتاح على لوحات وفقرات فنية لطلبة مراكز التربية الخاصة، وكلمة لمدير الأولمبياد الخاص، الدكتور علي الشاهين.

ويتنافس المشاركون في رياضات ألعاب القوى والبوتشي والفلوربول المدمجة بمشاركة 180 لاعب ولاعبة من ذوي الإعاقة وعدد من طلبة مدارس أكاديمية ريتال الدولية والمدارس المستقلة الذين يشاركون في المباريات المدمجة.

وتقام هذه البطولة ضمن احتفالات المملكة بعيد الاستقلال الـ 78 الذي يُصادف يوم السبت المقبل.

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