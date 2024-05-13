الإثنين 13 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأمير علي: "فيفا" تحت الاختبار لممارسة واجباته نحو حقوق الإنسان إزاء ما يحدث في فلسطين

سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم. (بترا)
سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم. (بترا)

قال سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، الأحد، إن ما يحدث في فلسطين يضع الاتحاد الدولي لكرة القدم "تحت الاختبار لممارسة واجباته نحو سياسة حقوق الإنسان".

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وكتب سموه في تغريدة على منصة "إكس" (توتير سابقا)، "مشاركة الشباب وحماية حقوقهم الإنسانية من أهم مبادئ كرة القدم التي طالما كانت مصدر فخر لي خلال مسيرة عملي في هذا المجال، لكن ما يحدث في فلسطين يضع الاتحاد الدولي لكرة القدم تحت الاختبار لممارسة واجباته نحو سياسة حقوق الإنسان".


وتابع "مع اقترابنا من مؤتمر الفيفا 2024، نجتهد كما هو الحال دائما إلى تحقيق العدالة والإنسانية والوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ".


ومن المقرّر أن تصوت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم (الكونغرس)، خلال اجتماعها المقبل الذي سيعقد في بانكوك يوم 17 الشهر الحالي، على طلب الاتحاد الفلسطيني للعبة بعزل إسرائيل من عضوية فيفا بعد جرائم ارتكبتها بحق الفلسطينيين في غزة والرياضيين فيها، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، وما سبق ذلك من انتهاكات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.


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